"Облаштувала у квартирі спостережний пункт": жительку Слов’янська підозрюють у співпраці з РФ

Про це інформує Служба безпеки України.

"Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які залучені у контрнаступі під Бахмутом", - йдеться в матеріалі.

За даними правоохоронців, аби відстежувати переміщення українських захисників, жінка облаштувала так званий спостережний пункт у власній квартирі. Інформацію вона передавала на Телеграм-канал, який адмініструють російські спецслужби.

СБУ затримала фігурантку. Їй повідомили фігурантці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Жительці Слов'янська загрожує до 8 років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.