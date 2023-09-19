"Облаштувала у квартирі спостережний пункт": жительку Слов’янська підозрюють у співпраці з РФ
У Слов’янську правоохоронці затримали ворожу інформаторку, яка з вікна власної оселі ймовірно шпигувала за переміщенням техніки Збройних Сил України
Про це інформує Служба безпеки України.
"Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які залучені у контрнаступі під Бахмутом", - йдеться в матеріалі.
За даними правоохоронців, аби відстежувати переміщення українських захисників, жінка облаштувала так званий спостережний пункт у власній квартирі. Інформацію вона передавала на Телеграм-канал, який адмініструють російські спецслужби.
СБУ затримала фігурантку. Їй повідомили фігурантці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Жительці Слов'янська загрожує до 8 років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані про Південноукраїнську атомну електростанцію.
- Раніше правоохоронці викрили російського інформатора, який через заборонену соцмережу передавав деенерівцю розміщення ЗСУ у звільненому Лимані.
- СБУ затримала російського інформатора, який передавав інформацію про оборону заводів, локації Збройних Сил України та промислові об’єкти в Одеській області.
- Крім того, правоохоронці затримали в Слов’янську чоловіка, яка передавала рашистам розвіддані про українських військ, за це йому обіцяли гроші та "посаду" після нібито окупації.
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