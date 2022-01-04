Облгази Фірташа зловживають монополією на ринку, - голова Антимонопольного комітету

Про це повідомила очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



У комітеті вважають такі нарахування результатом монопольного становища.

"Верховний Суд нещодавно визнав їх (нарахування температурних коефіцієнтів, - ред.) правомірними. Але наголошу: це жодним чином не стосується рішення комітету. Комітет оцінював дії компаній: могли б вони це робити, якби не мали монопольного становища. Ми наполягаємо на необхідності розглядати цю справу, не враховуючи рішення Верховного суду", - сказала вона.

За її словами, на розгляді суду також перебуває справа про накладення 380,2 млн грн штрафу на облгази РГК за те, що при закупівлі лічильників вони висували необґрунтовані додаткові вимоги.