Облгази Фірташа зловживають монополією на ринку, - голова Антимонопольного комітету
АМКУ програв справу щодо застосування 278 млн грн штрафу до низки облгазів групи "Регіональна газова компанія" за нарахування температурних коефіцієнтів, але наполягає на своїй правоті
Про це повідомила очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
У комітеті вважають такі нарахування результатом монопольного становища.
"Верховний Суд нещодавно визнав їх (нарахування температурних коефіцієнтів, - ред.) правомірними. Але наголошу: це жодним чином не стосується рішення комітету. Комітет оцінював дії компаній: могли б вони це робити, якби не мали монопольного становища. Ми наполягаємо на необхідності розглядати цю справу, не враховуючи рішення Верховного суду", - сказала вона.
За її словами, на розгляді суду також перебуває справа про накладення 380,2 млн грн штрафу на облгази РГК за те, що при закупівлі лічильників вони висували необґрунтовані додаткові вимоги.
- Велика палата Верховного Суду визнала правомірною практику облгазів з нарахування “температурних коефіцієнтів”,
- "Температурні", або так звані "морозні", коефіцієнти облгази почали застосовувати щодо побутових споживачів з 2018 року. Суть у тому, що під час морозів газ стискається, тому й споживається його більше, ніж накручує лічильник. Таким чином, за аргументацією облгазів, постає необхідність "приведення обсягів газу до стандартних умов" (такими умовами вважається температура +20 градусів за Цельсієм і тиск 760 мм ртутного стовпчика).
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