Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ

Про це повідомляє ДПСУ.

"Держприкордонслужба проводить постійну роботу із забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взимку умови служби важчі та потребують залучення додаткових ресурсів. Українські прикордонники заздалегідь підготували запаси вугілля, дров, утеплення позицій і бліндажів, а також забезпечення водопостачання.

"Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з Білоруссю та облаштування місць розміщення особового складу для несення служби", - додали у повідомленні.