Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
Держприкордонслужба посилює оборону та охорону північного кордону з Білоруссю
Про це повідомляє ДПСУ.
"Держприкордонслужба проводить постійну роботу із забезпечення підрозділів, котрі здійснюють оборону та охорону українсько-білоруського кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що взимку умови служби важчі та потребують залучення додаткових ресурсів. Українські прикордонники заздалегідь підготували запаси вугілля, дров, утеплення позицій і бліндажів, а також забезпечення водопостачання.
"Також триває постійна робота з укріплення державного кордону з Білоруссю та облаштування місць розміщення особового складу для несення служби", - додали у повідомленні.
- Загроза повторного вторгнення окупантів із території Білорусі наразі низька, на українському кордоні звели фортифікаційні споруди й облаштували вогневі точки.
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