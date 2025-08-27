Єрмак і Умєров зустрінуться у пʼятницю із командою Трампа в Нью-Йорку, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", - повідомив президент.

Він зазначив, що необхідно максимально прискорити дії, аби це стало додатковим важелем впливу на Росію. За словами Зеленського, Москва повинна усвідомити наскільки серйозно налаштований світ та наскільки поганими будуть наслідки у разі продовження війни.

"Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - додав президент.