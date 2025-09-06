Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
Огляд

Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий

Роман Яворський
6 вересня, 2025 субота
07:14
оборона та безпека наземний безпілотник THeMIS

Безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) стали важливим елементом оборони України від російських загарбників. Їхня головна мета – зменшити ризики для особового складу, виконуючи небезпечні завдання замість людей. Йдеться про логістику, евакуації чи безпосередньо бойові дії. Приклад такої системи – робот THeMIS, за якого росіяни навіть обіцяли винагороду

Зміст

Що таке THeMIS

THeMIS – це безпілотний наземний транспортний засіб (UGV) виробництва естонської компанії Milrem Robotics. Призначення системи – забезпечувати підтримку військ як транспортна платформа, дистанційна збройна станція, блок виявлення та утилізації саморобних вибухових пристроїв та ін. Багатофункціональність безпілотника забезпечує його відкрита архітектура. Оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном.

Назва THeMIS, за офіційною версією, є англомовною абревіатурою – Tracked Hybrid Modular Infantry System, що в перекладі означає "гусенична гібридна модульна піхотна система". Втім у тій же англійській мові іменем Themis називають богиню правосуддя в грецькій міфології (Феміда, Теміда), в Древньому Римі вона була відома як Юстиція.

Виготовляють "фемід" із 2015 року, перші вогневі випробування датовані січнем 2017-го, писав Defense Express. Із квітня 2019 року по квітень 2020 року робот THeMIS у складі естонського контингенту брав участь у бойових діях в Малі. Там THeMIS змогла відбуксирувати 32-тонну французьку бойову машину піхоти VBCI. Відеоролик з процесом був опублікований на youtube-каналі компанії-виробника.

Також Milrem Robotics повідомляла, що під час цієї ж операції "Бархан" проти ісламських терористичних груп в Малі THeMIS подолав відстань у 1200 км по одній із найсуворіших у світі місцевості, сформованій лавовими породами. Температура там підіймається до 50°C в тіні, що не завадило наземному дронові працювати понад 330 годин.

"THeMIS призначений для максимальної заміни людей на полі бою. Відкрита архітектура та модульний дизайн THeMIS дозволяє швидко налаштувати його від суто транспортного призначення до використання як бойової одиниці, для знешкодження боєприпасів або підтримки розвідувальних операцій", – описував безпілотний автомобіль портал Армія.Inform.

наземний безпілотник THeMIS

наземний безпілотник THeMIS, представлений на виставці Eurosatory Defense and Security. 2024 р., фото: gettyimages

"До відмітних рис слід віднести також низький центр ваги та малошумність у роботі. Час автономної роботи — до 15 годин, виключно на електроприводі — до 1,5 години. Можуть застосовуватися або свинцево-кислотні, або літій-іонні акумулятори", – відзначає "Мілітарний".

"Фемідами" управляють за допомогою пульта дистанційного керування. Платформу також можна запрограмувати на переміщення між різними точками.

Технічні характеристики THeMIS

  • Довжина – 2,4 м,
  • Ширина – 2 м,
  • Висота – 1,15 м,
  • Вага – 1630 кг,
  • Корисне навантаження – 750 кг,
  • Максимальна вантажність – 1200 кг,
  • Швидкість – 20 км/год,
  • Дорожній просвіт – 40-60 см,
  • Камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR
  • Дальність контролю прямої видимості – до 1,5 км.

наземний безпілотник THeMIS

Основні модифікації THeMIS

В основному THeMIS використовується для евакуації поранених з переднього краю та підвозу боєприпасів. Модифікації транспортної системи можна поділити на такі основні групи:

Логістичні

THeMIS Cargo перевозить припаси та спорядження під час бою, збільшує мобільність десантних підрозділів. Може використовуватись для підтримки матеріально-технічного забезпечення на базі та для поповнення запасів наприкінці маршу.

THeMIS Cargo Mortar carrier ("міноносець") – це версія, налаштована для розміщення 81-мм міномета, додаткового обладнання та боєприпасів.

THeMIS Cargo CASEVAC – роботизована платформа для екстреної евакуації поранених.

наземний безпілотник THeMIS

наземний безпілотник THeMIS, фото: gettyimages

Бойові

THeMIS Combat Support розроблений як бойова підтримка військових і поліцейських підрозділів в умовах високого ризику. Обладнаний ношами, ящиками та кріпленнями для додаткового обладнання. Може оснащуватися легкими системами озброєння з дистанційним керуванням.

THeMIS Combat UGV забезпечують пряму вогневу підтримку маневровим силам. Інтегрована самостабілізована дистанційно керована система зброї забезпечує високу точність вдень і вночі, збільшує дистанцію протистояння, захист і живучість сил. Бойові UGV можуть бути оснащені легкими або великокаліберними кулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автогарматами та протитанковими ракетними системами.

У вересні 2023 року THeMIS озброїли бойовими дронами-мисливцями. Оновлені "феміди" можуть запускати автономні дрони-камікадзе, оснащені ШІ HALCON HUNTER 2-S. Вони працюють роями, самостійно виконують політ за заданим маршрутом, розпізнавати ворожі цілі та координувати дії з іншими дронами.

Розмінувальні

Є платформою для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних пристроїв. Для цього, зокрема, використовує пристрій GroundEye, вироблений Raytheon.

Розвідувальні

THeMIS Observe має розширені можливості збору розвідувальної інформації.

UGV THeMIS ISR мають розширені можливості збору розвідуваних даних із застосуванням кількох датчиків. Їхня мета – підвищити обізнаність у ситуації, забезпечити спостереження та можливість оцінити бойові збитки. Система покликана  підвищити роботу піхотних і не тільки підрозділів, скоротити час реакції командирів.

наземний безпілотник THeMIS

контролер безпілотника THeMIS, фото: gettyimages

THeMIS в Україні

Загалом роботизовану платформу THeMIS експлуатують 18 різних країн, з них вісім є членами НАТО. В Україну перший такий комплекс прийшов влітку 2022-го. Восени того ж року Milrem Robotics заявили про наміри поставити в Україну 14 своїх UGV. З них половина для евакуації поранених, а решта 7 – для розмінування доріг. Фінансувало закупівлю міністерство оборони Німеччини.

"Евакуація поранених і розчищення маршруту – це два трудомісткі види діяльності, які вимагають залучення людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання", – пояснив тоді директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics Юрі Паюсте.

У 2025 році Milrem Robotics доставила ще 6 інженерних дронів на базі THeMIS для ДСНС України.

Видання Business Insider писало, що виробники роботизованих платформ у захваті від співпраці з українськими військовими, бо вони постійно "креативно переосмислюють бойове застосування наземних роботів". Зокрема, "Мілітарний" повідомляв про успішну інтеграцію на THeMIS гранатометної турелі "Буря". 
"Роботизована турель «Буря» під 40-мм автоматичний гранатомет Mk 19, що була встановлена на THeMIS, продемонструвала стабільну роботу та точне ураження цілей на відстані понад 1100 метрів. Турель «Буря» дозволяє проводити пристрілку гранатомета ефективніше, ніж зі стандартної триноги і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора. Керування даною системою оператор здійснює віддалено за допомогою пульта або ноутбука. Для здійснення пострілів достатньо вказати точку на карті або ввести координати", – йшлося в статті.

Один з операторів "фемід", які відпрацьовували евакуацію поранених назвав платформу "фактично невидимою".

"Це тому, що вона використовує захищену лінію і не фонить настільки, щоб його бачила ворожа радіоелектронна розвідка. Ще один із плюсів робота – він може виконувати завдання у великому діапазоні температур, тобто на території України працюватиме за будь-яких погодних умов", – зазначив оператор Олексій.

Він назвав THeMIS потужною та універсальною платформою.

"Приміром, THeMIS майже тонну може нести на собі та тягнути ще додатково вантаж на колесах до 30 тонн. А одним із його головних плюсів є гарна прохідність. Може підійматися вгору під кутом 35 градусів. Будь-яка багнюка для нього не проблема. Робот може працювати й в тихому режимі, коли геть не чутно його двигуна. До того ж машину ми посилимо додатковою бронею та зробимо додаткове маскування", – сказав воїн.

Свого часу ці наземні роботи не давали спокою російським загарбникам. Армія.Inform повідомляла, що рашистський Центр аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ) призначав винагороду в мільйон рублів тому, хто захопить робота в Україні. ЦАСТ заявляв, що пристрій викликає "технічний інтерес" та просив доставити THeMIS у "більш-менш цілому стані". 

