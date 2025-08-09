Не боїться радіоперешкод, нищить укриття і бронетехніку: що відомо про український дрон на оптоволокні "Веспа-15"

Дрони на оптоволокні та їхні можливості

Дрони на оптоволоконному управлінні – це тип безпілотних систем, в яких для зв’язку з оператором замість радіосигналу використовується тонкий оптоволоконний кабель. Працює це так: електросигнал перетворюють на світло, що рухається по кабелю до приймача. Потім, завдяки спеціальному конвертеру, світло знову перетворюється в електричний сигнал. Перервати цей зв'язок можна лише пошкодивши кабель фізично.

На перший погляд, такі дрони майже не відрізняються від звичайних. Проте на них є найважливіший елемент – бухта з оптоволоконним кабелем, що встановлюється на сам дрон або залишається в оператора. Виглядає це, ніби дрон тонкою оптоволоконною ниткою прив'язаний до пульта оператора. Коли дрон віддаляється, нитка оптоволокна, намотана на котушку, поступово розмотується – дрон може відлетіти на відстань довжини нитки.

Оптоволокно забезпечує надшвидку і стійку передачу даних без затримок. На відміну від радіохвиль, воно нечутливе до глушіння, не випромінює сигналів, які можна виявити, і не дає ворогу можливості використати засоби РЕБ або ракету з тепловою головкою наведення.

Оскільки кабель не "світиться" в ефірі, ворог не може локалізувати позицію оператора чи навіть сам дрон. Це важливо в умовах фронту, де кожне випромінювання може стати мішенню для контрбатарейної боротьби.

"Окрім того, що РЕБ стає безпорадним, оператор має можливість отримувати зображення з дрона чудової якості. А на додачу – зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки навіть приблизне місцеположення розрахунку з такими БПЛА вже неможливо", – пояснює Defense Express.

Серед недоліків – кабель обмежує радіус дії та може рватися або плутатися на перешкодах. Недоліком також називають "мертву вагу", бо котушка з оптоволоконною ниткою відбирає частину корисного навантаження, що його можна було б використати для додаткових акумуляторів або бойової частини. Також мінусом є висока вартість таких безпілотників.

дрон "Веспа-15", фото: mod.gov.ua

ЗСУ і дрони на оптоволокні

Першими це озброєння застосували рашисти, хоча могло бути й по-іншому. Перший дрон такого типу організація "Дронарня" розробила ще на початку 2023 року. Однак військові назвали винахід "неактуальним". Сергій Безкрестнов (позивний Флеш) підтверджує цю інформацію – він сам був у журі одного з хакатонів від міноборони, де засумнівалися в цій технології.

У 2024-му кілька українських компаній почали створювати серійні зразки дронів з оптоволокном. Наприклад, у листопад минулого року українська компанія 3DTech успішно випробувала в бойових умовах "Хижак REBOFF".

дрон "Хижак REBOFF", фото: mod.gov.ua

Також Генеральний штаб України повідомляв про камікадзе на оптоволокні Black Widow Web 10.

"Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", – писали на сторінці Генштабу.

У бойових умовах українські військові встигли випробувати також FPV-дрон на оптоволокні з встановленим одноразовим ручним протитанковим гранатометом Queen Hornets.

У квітні 2025 року кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, які здатні вражати цілі ворога на відстані понад 20 км. А вже в липні очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.

"Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога", – написав міністр.

Крім того, український парламент ухвалив два законопроєкти, що надають виробникам дронів на оптоволоконній основі митні та податкові пільги. Закони надають можливість імпортувати без ввізного мита оптичні волокна, волоконно-оптичні джгути, кабелі та котушки з волоконно-оптичним кабелем, що використовуються для виробництва та ремонту БпЛА, а також не сплачувати ПДВ за ввезення комплектувальних для дронів, необхідних для оборони.

Що таке "Веспа-15"

"Веспа-15" (від італ. Vespa – "оса") – це український безпілотний авіаційний комплекс з оптоволоконним каналом зв’язку, представлений у 2024 році. Легкий та малогабаритний дрон був кодифікований та допущений до експлуатації в ЗСУ в травні 2025 року.

"У відомстві не уточнюється, що це оптоволоконний FPV-дрон, а лише зазначають, що він має "підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії". Однак, на оприлюдненому фото видно велику котушку для волоконно-оптичного кабелю, яка прикріплена до дрона", – пояснював портал "Мілітарний".

Ані міністерство оборони, ані виробник не повідомили дані про точні характеристики, дальність польоту чи вартість безпілотника. на сайті міністерства зазначено лише, що безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні "подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням".

дрон "Веспа-15", фото: mod.gov.ua

Комплекс має кілька модифікацій дронів для виконання різноманітних завдань, як вдень, так і вночі. Це дає змогу ефективно діяти за умов обмеженої видимості.

"Вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", – йдеться на сайті Міністерства оборони.

Оператори дронів перебувають на безпечній відстані в укриттях або бліндажах, що також мінімізує ризики. Оптичне волокно з'єднує пульт із дроном без проміжних ретрансляторів, що робить систему дуже простою, надійною і малопомітною.