Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Не боїться радіоперешкод, нищить укриття і бронетехніку: що відомо про український дрон на оптоволокні "Веспа-15"
Огляд

Не боїться радіоперешкод, нищить укриття і бронетехніку: що відомо про український дрон на оптоволокні "Веспа-15"

Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
08:16
оборона та безпека дрон "Веспа-15"

Дрони на оптоволокні іноді називали "відкриттям 2024 року" на фронті в російсько-українській війні. Цьогоріч виробництво FPV-дронів, обладнаних котушкою з оптоволокном, через яке й здійснюється управлінням, набуває в Україні дедалі масовішого виробництва

Зміст

Дрони на оптоволокні та їхні можливості

Дрони на оптоволоконному управлінні – це тип безпілотних систем, в яких для зв’язку з оператором замість радіосигналу використовується тонкий оптоволоконний кабель. Працює це так: електросигнал перетворюють на світло, що рухається по кабелю до приймача. Потім, завдяки спеціальному конвертеру, світло знову перетворюється в електричний сигнал. Перервати цей зв'язок можна лише пошкодивши кабель фізично.

На перший погляд, такі дрони майже не відрізняються від звичайних. Проте на них є найважливіший елемент – бухта з оптоволоконним кабелем, що встановлюється на сам дрон або залишається в оператора. Виглядає це, ніби дрон тонкою оптоволоконною ниткою прив'язаний до пульта оператора. Коли дрон віддаляється, нитка оптоволокна, намотана на котушку, поступово розмотується – дрон може відлетіти на відстань довжини нитки.

Оптоволокно забезпечує надшвидку і стійку передачу даних без затримок. На відміну від радіохвиль, воно нечутливе до глушіння, не випромінює сигналів, які можна виявити, і не дає ворогу можливості використати засоби РЕБ або ракету з тепловою головкою наведення.

Читайте також: Що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни

Оскільки кабель не "світиться" в ефірі, ворог не може локалізувати позицію оператора чи навіть сам дрон. Це важливо в умовах фронту, де кожне випромінювання може стати мішенню для контрбатарейної боротьби.

"Окрім того, що РЕБ стає безпорадним, оператор має можливість отримувати зображення з дрона чудової якості. А на додачу – зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки навіть приблизне місцеположення розрахунку з такими БПЛА вже неможливо", – пояснює Defense Express.

Серед недоліків – кабель обмежує радіус дії та може рватися або плутатися на перешкодах. Недоліком також називають "мертву вагу", бо котушка з оптоволоконною ниткою відбирає частину корисного навантаження, що його можна було б використати для додаткових акумуляторів або бойової частини. Також мінусом є висока вартість таких безпілотників.

дрон "Веспа-15"

дрон "Веспа-15", фото: mod.gov.ua

ЗСУ і дрони на оптоволокні

Першими це озброєння застосували рашисти, хоча могло бути й по-іншому. Перший дрон такого типу організація "Дронарня" розробила ще на початку 2023 року. Однак військові назвали винахід "неактуальним". Сергій Безкрестнов (позивний Флеш) підтверджує цю інформацію – він сам був у журі одного з хакатонів від міноборони, де засумнівалися в цій технології. 

У 2024-му кілька українських компаній почали створювати серійні зразки дронів з оптоволокном. Наприклад, у листопад минулого року українська компанія 3DTech успішно випробувала в бойових умовах "Хижак REBOFF".

дрон "Хижак REBOFF"

дрон "Хижак REBOFF", фото: mod.gov.ua

Також Генеральний штаб України повідомляв про камікадзе на оптоволокні Black Widow Web 10.

"Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", – писали на сторінці Генштабу.

У бойових умовах українські військові встигли випробувати також FPV-дрон на оптоволокні з встановленим одноразовим ручним протитанковим гранатометом Queen Hornets.

У квітні 2025 року кластер оборонних технологій Brave1 провів перші в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів, які здатні вражати цілі ворога на відстані понад 20 км. А вже в липні очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.

"Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога", – написав міністр.

Крім того, український парламент ухвалив два законопроєкти, що надають виробникам дронів на оптоволоконній основі митні та податкові пільги. Закони надають можливість імпортувати без ввізного мита оптичні волокна, волоконно-оптичні джгути, кабелі та котушки з волоконно-оптичним кабелем, що використовуються для виробництва та ремонту БпЛА, а також не сплачувати ПДВ за ввезення комплектувальних для дронів, необхідних для оборони.

Що таке "Веспа-15"

"Веспа-15" (від італ. Vespa – "оса") – це український безпілотний авіаційний комплекс з оптоволоконним каналом зв’язку, представлений у 2024 році. Легкий та малогабаритний дрон був кодифікований та допущений до експлуатації в ЗСУ в травні 2025 року.

"У відомстві не уточнюється, що це оптоволоконний FPV-дрон, а лише зазначають, що він має "підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії". Однак, на оприлюдненому фото видно велику котушку для волоконно-оптичного кабелю, яка прикріплена до дрона", – пояснював портал "Мілітарний".

Ані міністерство оборони, ані виробник не повідомили дані про точні характеристики, дальність польоту чи вартість безпілотника. на сайті міністерства зазначено лише, що безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні "подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням".

дрон "Веспа-15"

дрон "Веспа-15", фото: mod.gov.ua

Комплекс має кілька модифікацій дронів для виконання різноманітних завдань, як вдень, так і вночі. Це дає змогу ефективно діяти за умов обмеженої видимості.

"Вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", – йдеться на сайті Міністерства оборони.

Оператори дронів перебувають на безпечній відстані в укриттях або бліндажах, що також мінімізує ризики. Оптичне волокно з'єднує пульт із дроном без проміжних ретрансляторів, що робить систему дуже простою, надійною і малопомітною.

Теги:
Статті
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Пояснюємо
Читайте також:
Трамп і Путін
Автор Віталій Бесараб
10 серпня, 2025 неділя
Ключовим питанням на переговорах Трампа й Путіна будуть не кордони, - політолог Денисенко
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Володимир Путін
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV