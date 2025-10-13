Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна оборона та безпека Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
Огляд

Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО

Роман Яворський
13 жовтня, 2025 понедiлок
13:45
оборона та безпека

Дешевою альтернативою крилатих ракет росіяни вважають керовані авіабомби. За один день окупанти запускають по українцях сотню та більше таких снарядів, які вважають дешевою альтернативою крилатих ракет. Найжахливішого удару КАБами рашисти завдали 16 березня 2022 року, коли внаслідок удару по Маріупольському драмтеатру загинуло не менше трьох сотень людей, серед них багато дітей. У жовтні 2025 року російські КАБи вперше вдарили по місту Дніпро

Зміст

Що таке Innovation Challenge

Innovation Challenge – це хакатон, конкурс інновацій, який запустили Об'єднане командування з трансформації НАТО та держави-члени альянсу. Цьогоріч його метою стала розробка рішень проти російських КАБів, тоді як, скажімо, в 2024 році проводили конкурс засобів автоматизованого розмінування мінних полів та підвищення стійкості БпЛА від дії РЕБ.

"В умовах конкурсу одразу обговорено, що це мають бути просте та зрозуміле рішення, яке не вимагає довгого навчання та інтеграції. Також окреслено, що це рішення, яке може бути на стадії від "просунутої концепції", також воно може бути й адаптацією вже наявних та доступних рішень. Важливо, що рішення має бути дешевим з погляду витрат ресурсів та легко масштабуватись", – пояснював Defense Express.

Конкурсна пропозиція повинна була презентувати рішення бодай одного з таких завдань: виявляти, пригнічувати засобами РЕБ, включно із протидією супутниковій навігації, знищення самої бомби, протидія носію для унеможливлення досягнення умов запуску, захист самих об'єктів, які можуть бути цілями ударів.

СУ-34 рф, скидає бомби на українські позиції

СУ-34 рф, скидає бомби на українські позиції, фото: gettyimages

До участі в хакатоні НАТО вперше допустило розробників та науковців з України, а сам захід був спрямований на вирішення спільних загроз нашої країни та членів альянсу.

"Ворожі КАБи – одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми знаходимося в одному безпековому контексті з альянсом", –  зазначав заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Українське оборонне відомство повідомляло, що до Innovation Challenge вперше допустили представників України, тоді як раніше в хакатоні брали участь виключно представники держав-членів НАТО.

Пропозиції на конкурс приймали в лютому-березні, а оцінювали за десятком суддівських критеріїв, як-от актуальність, інноваційний підхід, зручність використання, інтеграція та сумісність, портативність, можливість масштабування та ін. Загалом хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу, за результатами відбору, потрапило 13 з них.

Хто переміг в Innovation Challenge

Українська команда отримала на хакатоні спеціальний приз – за протидію РЕБ.

Переможцем Innovation Challenge стала французька компанія Alta Ares. Судді найвище оцінили її рішення з використанням штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Alta Ares адаптувала до нової задачі вже наявну систему, яка була створена для розвідувальних місій в Україні.

"Система використовує алгоритми штучного інтелекту для обробки відео та акустичної інформації. Вона підтримує дві ключові функції – оповіщення військ у прогнозованій зоні влучання з метою вмикання засобів РЕБ та заняття укриття, яке має врятувати від бомби, що вже не може забезпечити відповідну точність ураження. Окрім того, система дозволяє передбачати можливі напрями російської атаки для превентивних дій", – пояснювало принципи роботи засобу видання Defense Express.

Друге місце дісталося Tytan Technology. Німецький стартап запропонував для перехоплення КАБів свій зенітний дрон. Його випробування розпочались в Україні ще в 2024 році і він був пристосований для збивання БпЛА. Дрон Tytan, який називали перехоплювачем "шахедів" використовує геймерську приставку, а його низька вартість зумовлена активним використанням 3D-друку. Tytan має дальність у 20 км, розганяється до 300 км/год. Дрон використовує "машинний зір", має злітну вагу у 5 кг, в тому числі 1 кг бойової частини. Німці пристосували Tytan до протидії КАБам.

Також до трійки переможців увійшов ще один французький конкурсант – Atreyd. Ідея цього стартапу полягає в тому, щоб протидіяти КАБам завдяки автономному рою дронів-камікадзе. Йдеться про формування "стіни дронів" для перехоплення керованих авіаційних бомб у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення та наведення.

Коли Україна зможе збивати КАБи новими засобами країн НАТО

Влітку спеціалізовані видання повідомляли про випробування нових засобів протидії керованим авіабомбам. Остаточне рішення було розроблене за участі трьох переможців хакатону – Alta Ares, Atreyd, та Tytan. Кожен із цих стартапів доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи протиповітряної оборони, що допоможе боротися не лише з КАБами, але, скажімо, і з дронами типу Shahed.

Низку рішень впровадили вже, стосовно інших – проводять роботи із вдосконалення систем перехоплення. Пресслужба НАТО зазначила, що випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту. Також були визначені напрямки щодо вдосконалення, а компанії-учасники зобов'язались покращувати свої системи у стислі терміни.

УМПК під крилом Су-34 "ВКС" РФ

УМПК під крилом Су-34 "ВКС" РФ, фото: defence-ua

Системи, які дозволять перехоплювати та знищувати російські керовані плануючі бомби, планують повноцінно розгорнути до кінця 2025 року.

"Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора", – писав Defense Express.

Що таке КАБи й наскільки велику загрозу вони несуть

Керована авіаційна бомба (КАБ) – це один з видів авіаційних боєприпасів. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності. Після створення КАБів старі авіаційні бомби почали називати некерованими або "тупими" бомбами. Керовані авіабомби відносять до високоточної зброї.

Авіаційні бомби скидають із літака, вони відокремлюються від тримачів з невеликою швидкістю примусового відділення чи під дією гравітації. Чим вище й на більшій швидкості літак скидає КАБ, тим далі летітиме бомба.

Важливий момент – для скидання керованих авіаційних бомб російські літаки не змушені входити до зони ураження української ППО. Вони підлітають до лінії бойового зіткнення і за 40-50 км від неї запускають бомби. Оскільки носій бомби не входить у зону роботи деяких засобів ППО, його вважають складною ціллю.

російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го"Протидія ворожим авіаційним засобам залишається однією з головних задач. Ідеї запропоновані командами мають перспективу для розв'язання цієї проблеми. Будемо співпрацювати, тестувати та випробовувати відібрані технології", – цитував сайт міноборони Валерія Чуркіна.

Теги:
Відео
Статті
Новини
ЄС
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
Пояснюємо
Читайте також:
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2025 неділя
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Київ
+9.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
14:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
14:00
Кая Каллас
Каллас у Києві оголосила про додаткові 100 млн євро від ЄС на зимову допомогу Україні
14:00
OPINION
Російська "опозиція": чвари, чвари, чвари...
13:57
ЗСУ, Харківщина
ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці
13:33
опалення
Кабмін скоротив терміни опалювального сезону
13:26
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року
Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
12:56
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
12:45
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
12:23
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Чернігівщині загинула людина, на Одещині є поранений
12:05
OPINION
Чи розуміємо ми природу інфляції?
11:48
Ексклюзив
антиізраїльські протести
За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі
11:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: гривня послабшала щодо євро
10:47
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У восьми областях діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 13 жовтня
10:33
Ексклюзив
Пуск ракети Tomahawk
Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський
10:22
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
10:02
OPINION
Заберіть російського диктатора в Китай
10:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін та інструментальний бліндажний ансамбль шансону
"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
09:46
сили ППО
Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
09:34
Ексклюзив
Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
06:28
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський журналіст Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV