Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше

Зокрема, минулого тижня удар був по Миколаєву та Лозовій, а цього тижня їх вже зафіксували на Полтавщині.

20 жовтня старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" написав, що росіяни "почали потроху застосовувати реактивні КАБи, які покривають бойовий радіус 100км+".

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів Епсресо, що ця зброя не є чимось унікальним, а гібридом плануючої бомби і ракети.

"Дотепер противник використовував стандартні свої КАБи з модулями УМПК, де росіяни підвішували ракету на своєрідні крила. І на цих модулях УМПК ракета летіла десь на 60-70 кілометрів, при тому, що запуск здійснювався за 40 кілометрів до лінії фронту. Тобто глибина проникнення на нашу територію складала десь там 15-20 кілометрів. А зараз у росіян нова тенденція, вони хочуть зробити нам досить глибоку "кіл-зону". Тому вони використовують гібриди – плануючі бомби і ракети", - каже Романенко.

Удвічі потужніші звичайних КАБів

За його словами, загалом у росіяни три варіанти створення таких КАБів.

"Для прикладу, ГРІМ-1 – це гібрид, який створений на основі ракети повітря-земля Х-38, яку ще за Радянського Союзу робили. Тобто ГРІМ-1 має той самий корпус загалом, що й Х-38. Але росіяни напхали туди, замість складного обладнання, вибухівки і через це вага бойової частини тепер 315 кілограмів. Крім того, що це крилата-бомба, вони ще поставили на неї реактивний двигун невисокої потужності, що забезпечило цій ракеті дальність до 120 кілометрів у разі скидання з висоти не менше 12 тис. метрів. Ну і, відповідно, літак має розганятися десь до 900 кілометрів на годину", - відзначив експерт.

Романенко додає, що за умови скидання таких ракет за 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення, вони мають глибину проникнення 80 кілометрів. При тому, що за своєю потужністю щодо вибухівки, ця бомба майже у два рази перевищує авіаційну бомбу калібра 250 кілограмів.

Чим їх збивати

Gepard (зенітна установка)

Стосовно збиття таких гібридних реактивних КАБів, вони не є значно більшою проблемою, ніж звичайні КАБи, оскільки їх швидкість максимальна десь до 600 кілометрів за годину, натомість звичайні ж бомби з блоком УМПК летять до 500 км за годину.

"Збити їх можливо, але при тих кількостях, які росіяни скидають, то в нас не вистачить жодних ракет. А дроном теж її не зіб'єш. Скоріш за все їх можуть збивати малокаліберною зенітною артилерію. Для зенітної установки "Гепарду" – це нормальна швидкість об'єкта, і він впорається без жодних проблем", - зауважує Романенко.