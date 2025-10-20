Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км

Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км

Вікторія Литвин
20 жовтня, 2025 понедiлок
16:30
Війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

Російська Федерація активізувала роботу з нарощування кількості авіаційних бомб і запроваджує нові уніфіковані модулі управління, що істотно змінюють спосіб їх застосування

Зміст

Про це сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Скібіцький повідомив, що протягом вересня-жовтня РФ розробляла, а нині вже застосовує в бойових випробуваннях авіабомби з новими модулями управління. Ці модулі суттєво збільшують бойову дальність — очікується, що вона становитиме близько 150–200 кілометрів. Під час одного з останніх випробувань бомби досягали дистанції в 193 км.

Скібіцький також вказав на інші характеристики нових боєприпасів: підвищену стійкість до систем електронної боротьби та технічні рішення, які дозволяють завдавати удари на більшу відстань. 

Читайте також: Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню 

За його словами, на підприємствах РФ вже починається серійне виробництво таких комплексів. Виробам дають назви на кшталт "Гром-1", та "Гром-2", хоча назви можуть варіюватися.

“Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах — це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація”, — підсумував Скібіцький.

  • У ГУР також впевнені, що стратегічні плани Кремля незмінні - Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту, використовуючи територію Білорусі.
