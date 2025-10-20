Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км

Про це сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Скібіцький повідомив, що протягом вересня-жовтня РФ розробляла, а нині вже застосовує в бойових випробуваннях авіабомби з новими модулями управління. Ці модулі суттєво збільшують бойову дальність — очікується, що вона становитиме близько 150–200 кілометрів. Під час одного з останніх випробувань бомби досягали дистанції в 193 км.

Скібіцький також вказав на інші характеристики нових боєприпасів: підвищену стійкість до систем електронної боротьби та технічні рішення, які дозволяють завдавати удари на більшу відстань.

За його словами, на підприємствах РФ вже починається серійне виробництво таких комплексів. Виробам дають назви на кшталт "Гром-1", та "Гром-2", хоча назви можуть варіюватися.

“Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах — це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація”, — підсумував Скібіцький.