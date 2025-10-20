Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км
Російська Федерація активізувала роботу з нарощування кількості авіаційних бомб і запроваджує нові уніфіковані модулі управління, що істотно змінюють спосіб їх застосування
Про це сказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Скібіцький повідомив, що протягом вересня-жовтня РФ розробляла, а нині вже застосовує в бойових випробуваннях авіабомби з новими модулями управління. Ці модулі суттєво збільшують бойову дальність — очікується, що вона становитиме близько 150–200 кілометрів. Під час одного з останніх випробувань бомби досягали дистанції в 193 км.
Скібіцький також вказав на інші характеристики нових боєприпасів: підвищену стійкість до систем електронної боротьби та технічні рішення, які дозволяють завдавати удари на більшу відстань.
Читайте також: Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню
За його словами, на підприємствах РФ вже починається серійне виробництво таких комплексів. Виробам дають назви на кшталт "Гром-1", та "Гром-2", хоча назви можуть варіюватися.
“Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах — це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація”, — підсумував Скібіцький.
- У ГУР також впевнені, що стратегічні плани Кремля незмінні - Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту, використовуючи територію Білорусі.
