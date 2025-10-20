Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР
У ГУР впевнені, що стратегічні плани Кремля незмінні - Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту, використовуючи територію Білорусі
Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За даними Головного управління розвідки, стратегічне навчання "Захід-2025" продемонструвало, що союзна держава відпрацьовує сценарії операцій не лише проти України, а й проти країн Балтії та Польщі.
"Ми постійно моніторимо всю ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, з військовою активністю не тільки збройних сил Білорусі, а і збройних сил РФ. Сьогодні, активність або, скажімо так, потужних угруповань ми не відмічаємо. І це позитивно. Рівень загрози залишається на низькому рівні. Але плани РФ щодо використання такої території, і ще раз повторюся, ті ж самі навчання "Захід", вони це продемонстрували. Росія реально готується до можливого конфлікту. А союзна держава разом з Білоруссю, їхні плани, вони не змінювалися. Це проведення різного роду операцій не тільки проти України, а й проти країн Балтії, країн північної Європи, насамперед Польщі", - йдеться у заяві.
- 18 жовтня міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський повідомив, що прикордонники виявили 20-метровий тунель на польсько-білоруському кордоні.
