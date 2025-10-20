Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За даними Головного управління розвідки, стратегічне навчання "Захід-2025" продемонструвало, що союзна держава відпрацьовує сценарії операцій не лише проти України, а й проти країн Балтії та Польщі.

"Ми постійно моніторимо всю ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, з військовою активністю не тільки збройних сил Білорусі, а і збройних сил РФ. Сьогодні, активність або, скажімо так, потужних угруповань ми не відмічаємо. І це позитивно. Рівень загрози залишається на низькому рівні. Але плани РФ щодо використання такої території, і ще раз повторюся, ті ж самі навчання "Захід", вони це продемонстрували. Росія реально готується до можливого конфлікту. А союзна держава разом з Білоруссю, їхні плани, вони не змінювалися. Це проведення різного роду операцій не тільки проти України, а й проти країн Балтії, країн північної Європи, насамперед Польщі", - йдеться у заяві.