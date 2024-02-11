Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню 

Еспресо розповідає, що таке ракета "Гром-1", яку росіяни презентують як новітню зброю, про технічні характеристики та загрози, що несе ця ракета.

Коротко про те, що у тексті:

Що таке "Гром-Е1"

Технічні характеристики ракети "Гром-1"

Застосування "Гром-1" в Україні

Як боротися з ракетою "Гром-Е1"

Наскільки велику небезпеку несуть ракети "Гром-1"

Що таке "Гром-Е1"

"Гром" (з рос. – "грім") – це комплекс ракетно-бомбового озброєння, вперше представлений на міжнародному авіасалоні МАКС-2015. При тому на озброєння вони офіційно були прийняті ще у 2013 році.

Авіаційна ракета "Гром-1" розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30. Ракета, масою 594 кг (уламково-фугасна бойова частина 315 кг), оснащена ракетним двигуном і здатна долати відстань до 120 км.

По суті, "Гром-Е1" є гібридом плануючої бомби та ракети, спробою перетворити фугасні авіабомби у високоточну зброю. Цей гібрид має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи дальність та точність. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

Самі росіяни класифікують снаряд як "авіаційна керована ракета". Вона оснащена інерціальною та супутниковою системами наведення. Це дозволяє використовувати ракету проти стаціонарних нерухомих цілей, по раніше завантажених координатах.

Створювали "грім" на базі ракети Х-38. Оглядачі Defense Express називають проєкт "максимально дивним", адже Х-38 сама по собі має доволі небезпечні характеристики – надзвукову швидкість при дальності стрільби до 40 км.

"У відкритому доступі є дані, що рашистський ВПК може виготовляти щомісяця лише декілька Х-38, зокрема 4 одиниці за лютий. І на цьому тлі виглядало б логічнішим, аби рашисти зосередились саме на масштабуванні виробництва саме Х-38 замість "Гром-Э1", – розмірковують в матеріалі.

Технічні характеристики ракети "Гром-1"

Довжина – 4,2 м,

Діаметр – 0,31 м,

Розмах стрілоподібного крила – 1,9 м,

Загальна вага – 594 кг,

Вага бойової частини – 315 кг,

Бойова частина – осколково-фугасна,

Дальність ураження при скиданні з висоти 12 км – до 120 км,

Дальність ураження при скиданні з висоти 5 км – бл. 35 км,

Мінімальна висота пуску – 500 м,

Максимальна висота пуску – 12 км.

Швидкість літака-носія – 140-445 м/с

Варто пам'ятати, що, крім базового "Грім-Е1", росіяни презентували також модифікацію "Грім-Е2". В цій версії немає модуля з ракетним двигуном. Це дало можливість збільшити бойову частину (до 480 кг) коштом зменшення дальності польоту (до 65 км).

Застосування "Гром-1" в Україні

Вперше за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила невдалий запуск ракети "Гром-1" 12 березня 2023 року. Через технічні проблеми ракета впала у приватному секторі тимчасово окупованого Донецька. Окупанти спочатку повідомили, що на Донецьк впала натівська JDAM-ER, одна снаряд при падінні не вибухнув, тому його фото моментально опинилися в мережі, спростувавши пропагандистські заяви.

Ідентифікувати "Гром-Е1" легко за характерними крилами, що розкриваються у повітрі. Так стало відомо, що саме "громом" був завданий удар по Куп'янську восени 2023 року. Удари по місту на Харківщині російські загарбники завдали 19-го та 28-го вересня. Перша атака призвела до жертви серед цивільних. Повідомляли про 6 загиблих – двох жінок і чотирьох чоловіків. Серед загиблих – волонтери, які поверталися з евакуації цивільних людей з Куп'янського району. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

2 лютого 2024 року російська окупаційна армія обстріляла Херсон, Берислав та Інгулець. Постраждали шість цивільних, в обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки. Ідентифікувати ракету вдалось за допомогою фото з її залишками, опублікованим у соцмережі X, через особливість вигнутих хвостових рулів.

Оглядачі пишуть, що навіть дальність скидання у 80 км означає, що під загрозою "Грому-1" можуть перебувати прикордонні райони та прифронтові райони, включно з такими містами, як Чернігів, Суми, Харків, Херсон та Запоріжжя. Тоді як розробники переконують, що при скиданні з висоти 12 км на швидкості 1600 км/год максимальна дальність ракети може сягнути 120 км.

Як боротися з ракетою "Гром-Е1"

Найефективнішим засобом боротьби з ракетами "Гром-1" є лише знищення їхнього носія. Однак робити це непросто, бо ворогу відомо дальності дії ЗРК Сил оборони й рашисти планують польоти так, щоб залишатися недосяжними для засобів, розміщеними неподалік лінії фронту, пояснюють оглядачі Defense Express.

Так максимальна висота ураження цілі з "Оса-АКМ" складає до 5 км. Вище б'ють ЗРК на кшталт С-300, але їх розташовують глибше в тилу і вони не можуть дістати ціль вже через дальність, яка не перевищує 75 км. Patriot та SAMP/T можуть знищувати літаки противника, але їхня обмежена кількість не дозволяє прикрити всі ділянки, паралельно виконуючи функції протиракетної оборони від балістичних ракет.

"Водночас навіть епізодичне використання із засідки одного такого комплекса та знищення носіїв може відбити у ворога бажання. Скоріш за все, завдяки саме такій тактиці був знищений російський фронтовий бомбардувальник Су-34 у районі Єнакієве", – йдеться в матеріалі.

Крім того, військові оглядачі звертають увагу, що виробництво ракет "Гром-1" розміщене не "десь за Уралом", а в Корольові Московській області. Мова йде про 500 км до заводу від прикордонних районів України. Враховуючи питання безпеки пускових, балістичні ракети з дальністю дії в 600 км створять ворогу проблеми в нарощуванні обсягів далекобійного озброєння.

Наскільки велику небезпеку несуть ракети "Гром-1"

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань КБ "Антонов" Костянтин Криволап вважає, що не варто переоцінювати загрозу від російських ракет "Гром", адже очевидно, що РФ виготовляє ці снаряди у вкрай обмежених кількостях.

"Як завжди, у всіх цих російських заявах дуже багато мішури. Вони її поставили на озброєння у 2012 році, а у 2015 році на Міжнародному авіакосмічному салоні кажуть, вона зараз проходить випробування. Потім виставили її на купі авіасалонів, але немає жодної згадки про експортні постачання цієї ракети. Ракету поки що не беруть, бо вона себе ще ніде не показала, як у процесі випробування", – зазначив Криволап.

Він каже, що росіяни хотіли спочатку робити ці ракети ледь не надзвуковими, але потім зрозуміли, що так ракетою особливо не покеруєш. Зараз Росія використовує територію України як полігон для випробувань ракет, які так і не вийшли на експортні постачання. В тому числі й "Гром-Е1", яку презентували як новітню розробку "для ураження малозахищених цілей з відомими координатами".

Така спеціалізація несе основну загрозу для мирного населення та накопичення живої сили, наголошують військові аналітики.

"Така бомба може зруйнувати під'їзд багатоповерхового будинку або вбити купу людей, які зібралися на проводи героя. Але щоби зруйнувати серйозне бетоноване укриття – вона на це не здатна", – наголосив експерт Олександр Кочетков.