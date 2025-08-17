Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
Огляд

Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar

Роман Яворський
17 серпня, 2025 неділя
07:13
оборона та безпека дрон Besomar

У сучасній війні боротьба вже не обмежується винищувачами та зенітними системами. Коли традиційні засоби стали заповільними чи надто дорогими, необхідністю стало використання дронів-перехоплювачів – мобільних, автоматизованих мисливців на ворожі безпілотники, що не дозволяють противнику зібрати розвіддані чи завдати удару. Деякі з перехоплювачів були оснащені дробовиком, щоб поєднати простоту, дешевизну боєприпасів і високу ефективність проти малих повітряних цілей

Зміст

Що таке дрони Besomar

Besomar – це українська компанія, що розробляє безпілотники літакового типу. Продукція Besomar кодифікована за стандартами НАТО. На сайті компанії пишуть, що в технічних рішеннях Besomar поєднує якісні імпортні компоненти з українськими розробками – "ефективно, надійно та за оптимальною ціною".

Основний продукт компанії – Besomar 3210-N, що є дроном-перехоплювачем повітряних цілей та флагманською моделлю лінійки. Він призначений для виявлення й знищення ворожих БпЛА, зокрема таких як "Орлан", SuperCam, ZALA, Shahed, "Герань" та "Гербера".

Безпілотник оснащений унікальним повітряним реверсним гальмом і створений для знищення ворожих ударних дронів та виконання інших завдань. Може перебувати в повітрі понад 60 хвилин у режимі очікування цілі, здійснювати стрімкий набір висоти та підтримувати швидкість до 150 км/год протягом 15 хвилин.

"Встановлено активне охолодження двигуна та регулятор обертів, що значно підвищує надійність усіх силових вузлів. Дрон-перехоплювач Besomar 3210-N має на борту тепловізійну камеру, що дозволяє ефективно виявляти цілі в умовах поганої видимості – вночі, в тумані чи через дим", – йдеться на сайті виробника.

Також тут відзначають на захисту від ворожих засобів РЕБ – система зв’язку Sine-link забезпечує стабільне управління БпЛА в складних умовах радіоелектронної боротьби. Крім того, 3210-N забезпечений "посадкою в один клік", тобто передбачене автоматичне приземлення однією кнопкою без участі оператора.

дрон Besomar

фото: militarnyi

Технічні характеристики Besomar 3210-N

  • Максимальна швидкість: 200 км/год,
  • Крейсерська швидкість: 130 км/год,
  • Максимальна висота - 5500 м,
  • Час у повітрі – 60+ хв, очікуючи ціль
  • Швидкість у ривку – 150 км/год (до 15 хв безперервно)
  • Корисне навантаження: до 2 кг

дрон Besomar

фото: militarnyi

Дрон із дробовиком

"Ми взагалі розробляємо літаки й виготовляємо серійно літаки. Але був запит на розробку чогось нового, що може в повітрі стріляти та ще й повернутися. Ми розробили таку можливість", – розповів порталу "Мілітарний" про нову модифікацію дрона представник компанії Besomar Роман Шемечко.

Новий виріб – багаторазовий дрон-перехоплювач, оснащений дробовиком з автоматизованою системою пострілу – був представлений на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025. Система, змонтована на дрон-перехоплювач літакового типу, наразі дозволяє здійснювати два постріли, але цей параметр можна збільшити до чотирьох.

Як і класичний Besomar 3210-N, перехоплювач із дробовиком розганяється до 200 км/год, що дозволяє знищувати російські "Гербери" (швидкість 100-130 км/год) та розвідувальні безпілотники різних видів.

"Оскільки перехоплювач оснащений цифровою системою зв’язку з функцією ППРЧ (псевдовипадкового перелаштування робочої частоти – ред.), він може непомітно для систем ухилення, які встановлюються на російські безпілотники, наблизитися до цілі та уразити її", – пише "Мілітарний".

Одна з особливостей комплексу – він може здійснювати постріл по цілі не тільки в ручному, але й в автоматичному та напівавтоматичному режимах

"Борт сам ініціалізує ціль, бачить її й робить вистріл за дозволом пілота. Бо коли пілот заходить на ціль, що йде статично і без різких маневрів, це можна зробити в ручному режимі – пілот упевнений, чітко зафіксувався, тримає ціль на хрестику, навівся і стріляє… А більш динамічні цілі система відпрацює сама. Якщо пілот наближається і бачить: ціль нестабільна, маневрує, він не впевнений – тоді він просто дає дозвіл системі стріляти. Далі система сама ініціалізує ціль, розуміє що він по центрі, де потрібно, датчик це фіксує та автоматично відбувається постріл", – пояснив принцип дії дрона Роман Шемечко.

Для ураження використовується безвідкатна система на основі набоїв 12-го калібру, що забезпечує стабільність БПЛА під час пострілу.

дрон Besomar

фото: militarnyi

Дрони з дробовиками у ЗСУ

Це вже не перший безпілотник, оснащений дробовиком, на озброєнні в Сил оборони. Уперше про використання таких безпілотників стало відомо наприкінці 2024 року. У січні 2025-го "Мілітарний" повідомляв, що дрон 30-ї бригади зі встановленим на ньому дробовиком знищив понад 20 російських безпілотників. Ураження російської піхоти та дронів відбувалося біля населених пунктів Куп’янськ, Синьківка та Петропавлівка у Харківській області.

У січні 2025 року Defense Express писав, що на той момент йшлося не про інтенсивне використання такого методу боротьби з російськими дронами, а швидше про поодинокі випадки. Однак вже тоді Сили оборони України працювали над масштабуванням вдалого експерименту з новим способом збиття ворожих БпЛА.

У березні про використання FPV дронів із двоствольним дробовиком для перехоплення російських "мавіків" розповідали в президентській бригаді.

Для створення дрона перехоплювача військові адаптували FPV-бомбардувальник LUCKY STRIKE, встановивши на нього дві спеціальні рушниці. Конструкція забезпечує компенсацію віддачі рушниці при стрільбі, що підвищує точність стрільби.

У березні 2025 року випробування БпЛА з дробовиком провів український виробник Sky Defenders. Цей безпілотник літакового типу запускається із землі за допомогою катапульти.

"У носовій частині встановлено дробовик із прицільною мушкою для точної стрільби під час польоту. Для зручного пошуку цілі на верхній частині безпілотника встановлено поворотну цифрову камеру, яка, згідно з відео компанії, також використовується на безпілотнику-перехоплювачі "ЗигЗаг", – описував цей безпілотник портал "Мілітарний".

Теги:
Відео
Статті
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
зброя для України
Пояснюємо
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Віталій Портников
Автор Марія Музиченко
16 серпня, 2025 субота
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
Дональд Туск
Автор Ксенія Золотова
16 серпня, 2025 субота
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:41
втрати окупантів
Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:26
Залізнична станція у Воронезькій області
У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
22:50
росія - китай
Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
22:28
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
22:20
Володимир Путін
Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
22:00
ЗСУ
На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
21:55
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
21:51
Економіка рф
Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
21:36
пастор Марк Бернс
Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною
21:07
Арешт
Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито
20:58
Віктор Ющенко в інтерв'ю Радіо Свобода (серпень 2025 року)
Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
20:44
OPINION
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
20:35
На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації
20:05
OPINION
Процес остаточного краху Росії запустили зарозумілість і догматизм Путіна
20:00
Оновлено
"Епіцентр" - "Динамо" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:37
Джорджа Мелоні
Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
18:11
Ексклюзив
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
18:02
OPINION
Путін хоче стати Брежнєвим
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Що Путін обіцяв Трампу в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV