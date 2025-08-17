Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar

Що таке дрони Besomar

Besomar – це українська компанія, що розробляє безпілотники літакового типу. Продукція Besomar кодифікована за стандартами НАТО. На сайті компанії пишуть, що в технічних рішеннях Besomar поєднує якісні імпортні компоненти з українськими розробками – "ефективно, надійно та за оптимальною ціною".

Основний продукт компанії – Besomar 3210-N, що є дроном-перехоплювачем повітряних цілей та флагманською моделлю лінійки. Він призначений для виявлення й знищення ворожих БпЛА, зокрема таких як "Орлан", SuperCam, ZALA, Shahed, "Герань" та "Гербера".

Безпілотник оснащений унікальним повітряним реверсним гальмом і створений для знищення ворожих ударних дронів та виконання інших завдань. Може перебувати в повітрі понад 60 хвилин у режимі очікування цілі, здійснювати стрімкий набір висоти та підтримувати швидкість до 150 км/год протягом 15 хвилин.

"Встановлено активне охолодження двигуна та регулятор обертів, що значно підвищує надійність усіх силових вузлів. Дрон-перехоплювач Besomar 3210-N має на борту тепловізійну камеру, що дозволяє ефективно виявляти цілі в умовах поганої видимості – вночі, в тумані чи через дим", – йдеться на сайті виробника.

Також тут відзначають на захисту від ворожих засобів РЕБ – система зв’язку Sine-link забезпечує стабільне управління БпЛА в складних умовах радіоелектронної боротьби. Крім того, 3210-N забезпечений "посадкою в один клік", тобто передбачене автоматичне приземлення однією кнопкою без участі оператора.

Технічні характеристики Besomar 3210-N

Максимальна швидкість: 200 км/год,

Крейсерська швидкість: 130 км/год,

Максимальна висота - 5500 м,

Час у повітрі – 60+ хв, очікуючи ціль

Швидкість у ривку – 150 км/год (до 15 хв безперервно)

Корисне навантаження: до 2 кг

Дрон із дробовиком

"Ми взагалі розробляємо літаки й виготовляємо серійно літаки. Але був запит на розробку чогось нового, що може в повітрі стріляти та ще й повернутися. Ми розробили таку можливість", – розповів порталу "Мілітарний" про нову модифікацію дрона представник компанії Besomar Роман Шемечко.

Новий виріб – багаторазовий дрон-перехоплювач, оснащений дробовиком з автоматизованою системою пострілу – був представлений на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025. Система, змонтована на дрон-перехоплювач літакового типу, наразі дозволяє здійснювати два постріли, але цей параметр можна збільшити до чотирьох.

Як і класичний Besomar 3210-N, перехоплювач із дробовиком розганяється до 200 км/год, що дозволяє знищувати російські "Гербери" (швидкість 100-130 км/год) та розвідувальні безпілотники різних видів.

"Оскільки перехоплювач оснащений цифровою системою зв’язку з функцією ППРЧ (псевдовипадкового перелаштування робочої частоти – ред.), він може непомітно для систем ухилення, які встановлюються на російські безпілотники, наблизитися до цілі та уразити її", – пише "Мілітарний".

Одна з особливостей комплексу – він може здійснювати постріл по цілі не тільки в ручному, але й в автоматичному та напівавтоматичному режимах

"Борт сам ініціалізує ціль, бачить її й робить вистріл за дозволом пілота. Бо коли пілот заходить на ціль, що йде статично і без різких маневрів, це можна зробити в ручному режимі – пілот упевнений, чітко зафіксувався, тримає ціль на хрестику, навівся і стріляє… А більш динамічні цілі система відпрацює сама. Якщо пілот наближається і бачить: ціль нестабільна, маневрує, він не впевнений – тоді він просто дає дозвіл системі стріляти. Далі система сама ініціалізує ціль, розуміє що він по центрі, де потрібно, датчик це фіксує та автоматично відбувається постріл", – пояснив принцип дії дрона Роман Шемечко.

Для ураження використовується безвідкатна система на основі набоїв 12-го калібру, що забезпечує стабільність БПЛА під час пострілу.

Дрони з дробовиками у ЗСУ

Це вже не перший безпілотник, оснащений дробовиком, на озброєнні в Сил оборони. Уперше про використання таких безпілотників стало відомо наприкінці 2024 року. У січні 2025-го "Мілітарний" повідомляв, що дрон 30-ї бригади зі встановленим на ньому дробовиком знищив понад 20 російських безпілотників. Ураження російської піхоти та дронів відбувалося біля населених пунктів Куп’янськ, Синьківка та Петропавлівка у Харківській області.

У січні 2025 року Defense Express писав, що на той момент йшлося не про інтенсивне використання такого методу боротьби з російськими дронами, а швидше про поодинокі випадки. Однак вже тоді Сили оборони України працювали над масштабуванням вдалого експерименту з новим способом збиття ворожих БпЛА.

У березні про використання FPV дронів із двоствольним дробовиком для перехоплення російських "мавіків" розповідали в президентській бригаді.

Для створення дрона перехоплювача військові адаптували FPV-бомбардувальник LUCKY STRIKE, встановивши на нього дві спеціальні рушниці. Конструкція забезпечує компенсацію віддачі рушниці при стрільбі, що підвищує точність стрільби.

У березні 2025 року випробування БпЛА з дробовиком провів український виробник Sky Defenders. Цей безпілотник літакового типу запускається із землі за допомогою катапульти.

"У носовій частині встановлено дробовик із прицільною мушкою для точної стрільби під час польоту. Для зручного пошуку цілі на верхній частині безпілотника встановлено поворотну цифрову камеру, яка, згідно з відео компанії, також використовується на безпілотнику-перехоплювачі "ЗигЗаг", – описував цей безпілотник портал "Мілітарний".