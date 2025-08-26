Уникнути провалу Будапештського меморандуму: експерт Самусь про варіанти безпекових гарантій для України

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Фантомні болі Будапештського меморандуму нагадують, що навіть підписи президента США та прем`єр-міністра Великобританії не додають ефективності паперовому документу без належного

практичного забезпечення", - нагадує експерт.

За словами Самуся, після зустрічі у Вашингтоні вже можна сформулювати базові підходи, які пропонує до дискусії адміністрація США для європейських союзників та України: наразі існують кілька варіантів безпосередньої реалізації задуму про надання “гарантій безпеки”.

Серед них - тренувальна місія з підготовки Сил оборони України: розгортання іноземних інструкторів безпосередньо на території України. "Цей підхід має дві ключові переваги: він дешевший і оперативніший, ніж відправлення українських військових на навчання до Європи, та створює потужний політичний сигнал Кремлю. Фактично, це буде присутність європейських військових на українській землі, що стримує Москву від нових ескалацій. Однак, європейці уникнуть необхідності безпосередньої участі у бойових операціях в Україні", - коментує експерт.

Ще один варіант гарантій - забезпечення повітряної оборони: “Коаліція охочих” концентруватиме зусилля на забезпеченні ППО різними засобами, включно з патрулюванням літаками винищувальної авіації, застосуванні дронів, моніторингу повітряної обстановки за допомогою радарів та здійснення інших заходів для недопущення агресивних дій з боку РФ. "Цей сценарій виглядає менш ризикованим з погляду прямої участі Заходу, але водночас він створює питання щодо ефективності: чи готові союзники застосувати зброю у разі агресивних дій РФ. Фактично, йдеться про проміжний варіант між демонстрацією присутності та реальними гарантіями безпеки", - зауважує Самусь.

Гарантії безпеки на кшталт статті 5 НАТО, коли атака Росії на Україну зобов’язуватиме союзників розглядати агресію як напад на себе - ще один варіант угоди. "Хоча цей сценарій поки що виглядає радше політичним меседжем, аніж чітким механізмом, він може стати важливим фактором стримування Путіна, особливо якщо до нього долучаться ключові європейські держави", - розповідає експерт.

Ще один сценарій може копіювати стратегічний підхід США до побудови двосторонніх безпекових союзів з Японією та Південною Кореєю. "Вашингтон може укласти угоду з Києвом про взаємну оборону та розміщення американських військових на українській території. Ця модель дозволяє Україні інтегруватися в архітектуру західної безпеки навіть без формального членства в НАТО. Водночас, на відміну від інших сценаріїв, цей варіант передбачає постійну військову присутність США та прямі зобов’язання щодо захисту України, що наразі є сумнівним", - вважає Самусь.

За його словами, інтегральним елементом будь-яких кроків щодо забезпечення безпеки України та стримування Росії є формування спільної системи безпеки для Європи, включно з Україною, за підтримки США та інших країн.

"Паперові домовленості більше не діють – для Росії існують лише збройні аргументи", - резюмує експерт.