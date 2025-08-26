Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я взяв участь у важливій телефонній розмові, присвяченій шляхам досягнення миру та гарантій безпеки для України, організованій державним секретарем США Марко Рубіо, разом з нашими європейськими союзниками міністрами закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, Франції - Жаном-Ноелем Барро, Німеччини - Йоганном Вадефулем, Італії - Антоніо Таяні, Польщі - Радославом Сікорським, Великої Британії - Девідом Леммі, а також верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Каєю Каллас", - зазначив Сибіга.

Він висловив вдячність державному секретарю Рубіо за його зусилля та президенту Трампу за "миротворче лідерство".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця розмова стала продовженням попередніх контактів лідерів країн, успішного візиту президента Зеленського до Вашингтона та активної роботи радників з питань національної безпеки.

"Я ще раз підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. Ми всі переконані, що українська армія є фундаментальною основою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - підкреслив він.

Сибіга також підтвердив готовність України до подальших кроків на шляху до миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних локаціях. Ми готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії. Москва повинна знати, що вона не може тягнути час вічно. Якщо Росія продовжуватиме відкидати значущі, конструктивні кроки на шляху до миру, вона повинна буде зіткнутися з наслідками: жорстким посиленням санкцій та зміцненням потенціалу України", - підсумував дипломат.