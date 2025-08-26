Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
У понеділок, 25 серпня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі та низкою європейських дипломатів, під час якої сторони обговорили гарантії безпеки та шляхи досягнення миру в Україні
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я взяв участь у важливій телефонній розмові, присвяченій шляхам досягнення миру та гарантій безпеки для України, організованій державним секретарем США Марко Рубіо, разом з нашими європейськими союзниками міністрами закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, Франції - Жаном-Ноелем Барро, Німеччини - Йоганном Вадефулем, Італії - Антоніо Таяні, Польщі - Радославом Сікорським, Великої Британії - Девідом Леммі, а також верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Каєю Каллас", - зазначив Сибіга.
Він висловив вдячність державному секретарю Рубіо за його зусилля та президенту Трампу за "миротворче лідерство".
Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця розмова стала продовженням попередніх контактів лідерів країн, успішного візиту президента Зеленського до Вашингтона та активної роботи радників з питань національної безпеки.
"Я ще раз підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. Ми всі переконані, що українська армія є фундаментальною основою будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - підкреслив він.
Сибіга також підтвердив готовність України до подальших кроків на шляху до миру.
"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних локаціях. Ми готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії. Москва повинна знати, що вона не може тягнути час вічно. Якщо Росія продовжуватиме відкидати значущі, конструктивні кроки на шляху до миру, вона повинна буде зіткнутися з наслідками: жорстким посиленням санкцій та зміцненням потенціалу України", - підсумував дипломат.
- Президент Володимир Зеленський 25 серпня провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Києві: вони обговорили військову співпрацю, санкції проти РФ і повернення українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.65
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе