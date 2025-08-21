English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ

Роман Яворський
21 серпня, 2025 четвер
08:01
оборона та безпека

Опинившись у складній ситуації щодо озброєння, Україна відчайдушно шукала всі доступні засоби, щоб зупинити ворога, переважаючим за ресурсами. Так виникли гібридні зразки зброї, що поєднували, скажімо, західні ракети з радянськими пусковими, чи навпаки. Так, наприклад, український оборонпром розробив зенітно-ракетний комплекс на базі американського позашляховика HMMWV

Що таке Humvee 

Humvee

фото: www.ukrmilitary.com

Не кожен цивільний знає, що дорогий статусний бездоріжник "Хаммер" є цивільним варіантом військового автомобіля Humvee ("Хамві"). HMMWV – це повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General.

"Хамві" розробили, щоб замінити джипи, що їх американці широко використовували, наприклад у В'єтнамі. Новий військовий автомобіль, прийнятий на озброєння армією США в 1980-х, був покликаний стати надійним на бездоріжжі, нести велике корисне навантаження та оберігати від непрямого вогню. На базі Humvee існують десятки модифікацій, серед них і ЗРК. 

Прототипи HMMWV наїздили сотні тисяч кілометрів випробувань, у тому числі в пустелі та в арктичних умовах. Всього до 1995 року було виготовлено майже 200 тис. автомобілів. А особливої популярності, зважаючи на широку медійність конфлікту, Humvee набули після війни з Іраком у Перській затоці. Саме після "Бурі в пустелі" виник шалений ажіотаж і виробники випустили цивільну модифікацію HMMWV під брендом Hummer із впізнаваним і специфічним виглядом.

Щодо параметрів HMMWV, то він має колісну формулу 4х4. Автомобіль завширшки понад два метри, має довжину 4,6 м і висоту 180 см. Дизельний двигун, потужністю до 195 к.с. дозволяє розвивати швидкість до 70 миль/год (113 км/год). Порожній "хамві" має масу 2,7 т, на нього можна завантажити ще дві тонни.

Що таке Dragon H73

Про наявність в України нового ЗРК на основі Humvee широкому загалу стало відомо в березні 2025 року, коли власні фото на тлі комплексу в соцмережах продемонстрував військовослужбовець 3-го армійського корпусу. Втім ще тоді Defense Express звернув увагу, що світлини не нові, "що прямо говорить про те, що цей ЗРК з'явився вже доволі давно, але жодного разу не потрапляв у об'єктиви камер".

Портал "Мілітарний" тоді зазначив, що під час модернізації від HMMWV залишилася лише платформа, на яку встановили нову кабіну та поворотна пускова установка з двома направляючими для ракет. Також на дах додали комплекси радіоелектронної боротьби проти FPV-дронів.

Пускову для ракет "повітря-повітря" ближнього радіуса дії Р-73 розмістили в кузові. Р-73 була взята на озброєння радянською армією в 1984-му. Чимало такого озброєння залишилося після падіння СРСР у Польщі, НДР та інших країнах Варшавського договору. Ракета P-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі на відстані до 40 км.

"Старе залізо – не вирок. Ми переосмислили платформу й залишили головне – маневровість і мобільність. Авіаційна ракета класу "повітря-повітря" тепер сухопутна: "вистрілив і забув" – ракета атакує ціль, ППО змінює позицію, а наші бійці – прикриті", – йшлося в повідомленні Третьої штурмової.

Згаданий принцип авіаційної ракети дає суттєву перевагу зенітникам. "Вистрілив і забув" означає, що ракету не потрібно супроводжувати, як деякі інші ракети зенітно-ракетних комплексів, а тому ЗРК може після пострілу відразу змінити позицію після пострілу, щоб не наражати себе на удар у відповідь.

"На відміну від ракет, що застосовуються у британському комплексі Gravehawk, ці мають повнорозмірні рулі без підрізки. Це дозволяє використовувати ракети прямо зі складів без додаткових адаптаційних робіт. Імовірно, між направляючими змонтовано оптичну станцію з тепловізійним каналом, яка дає змогу виявляти цілі вночі. Можна припустити, що комплекс додатково може отримувати зовнішнє цілевказання із радіолокаційних станцій", – розповідав "Мілітарний".

У травні стало відомо, що назвою комплексу є Dragon H73. Про це повідомив командир МЗРК з позивним Шаман.

"Наймобільніший вогневий засіб, зроблений на основі Humvee має назву Dragon. Він призначений для ураження як тактичної авіації противника, так і великих безпілотників, типу "Орлана" і "Шахеда". Ми використовуємо його 24/7, бо можемо використовувати його, як вдень, так і вночі", – розповів військовослужбовець.

Як ще в Україні використовують HMMWV

"Дракон" є не єдиним ЗРК на базі "хамві", яким користуються в Силах оборони України. На озброєнні в ЗСУ є також найбільш відомий і поширений серійний ЗРК на базі HMMWV – Avenger. Їх вперше передали Україні ще в листопаді 2022 року.

AN/TWQ-1 Avenger застосовує відносно дешеві та розповсюджені ракети від ПЗРК Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами. Бойова машина озброєна 12,7-мм кулеметом Browning M2 і 8 ракетами, що дають можливість наносити ураження повітряним цілям на висотах до 3,8 км та дальностях до 5,5 км.

"Найбільш важливим "ядром" цього комплексу є система управління вогнем, завдяки якій командир чи навідник можуть обирати ціль для ведення вогню та обмінюватись даними для цілевказівки між іншими засобами ППО. ЗРК малої дальності AN/TWQ-1 Avenger в строю армії США призначені для виконання двох завдань – протиповітряне прикриття військ на марші, та захист вогневих позицій комплексів Patriot. Очевидно, що і в строю ЗСУ американські Avenger також використовуватимуться для цих двох завдань", – писав про ці ЗРК Defense Express.

Крім ЗРК, українські захисники знаходять для "хамві" й інші цікаві способи застосування. Так саме Humvee встановили так звані "шахедобійки" – ЗРК Vampire. Дальність знищення повітряної цілі при пуску з землі залишається невідомою, писав Defense Express, але режимі "земля-земля" її оцінюють у 4-5 км, а при стрільбі з літака до 11 км.

Читайте також: Винищувачі дронів: що відомо про ракетні системи Vampire, які полюють за російськими безпілотниками

У жовтні 2023 року бійці ЗСУ продемонстрували спарену установку під "Стугна-П" на HMMWV. Фото, оприлюднені Генштабом, свідчать, що для управління стрільбою з обох пускових використовується один пульт.

Читайте також: ПТРК "Стугна-П": як "українські джавеліни" нищать російську бронетехніку, технічні характеристики, особливості та застосування на війні

Також вінницькі волонтери встановили на американський HMMWV реактивну установку залпового вогню.

