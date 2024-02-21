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Винищувачі дронів: що відомо про ракетні системи Vampire, які полюють за російськими безпілотниками

Роман Яворський
21 лютого, 2024 середа
18:30
Пояснюємо ракетна система Vampire

Росія проводить модернізацію ударних безпілотників і продовжує нарощувати їхнє виробництво, наголошують у Повітряних силах ЗСУ. Відтак Сили оборони потребують якісних засобів протидії дронам, які часто атакують цивільну інфраструктуру та мирне населення. Серед них – американські системи Vampire

Еспресо розповідає про "вампірів", які полюють за безпілотниками, їхні технічні характеристики та 

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке Vampire
  • Переваги комплексів Vampire
  • Що таке ракети APKWS
  • Технічні характеристики ракет APKWS
  • Vampire в Україні

Що таке Vampire

VAMPIRE – це зенітний ракетний комплекс виробництва американської компанії L3Harris, створений для боротьба з БпЛА. Портативний комплект, розрахований на 4 ракети, можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик). Система спроєктована таким чином, щоб поміститися в кузові пікапа.

Ракетний комплекс VAMPIRE використовує високочутливі датчики для відстеження загроз, зокрема безпілотників, а потім перехоплює їх за допомогою боєприпасів з лазерним наведенням. Система використовує модифіковані 70-мм ракети APKWS.

ракетна система Vampire

Фото: l3harris.com


Сам комплекс є новою розробкою. Його випробування розпочались лише у 2021 році, а влітку 2022-го ще тривали. 

"Сама система є симбіозом керованих за допомогою напівактивної лазерної системи 70-мм ракет APKWS, які створюється шляхом додавання до НУРСів Hydra спеціального блоку. За виявлення та наведення на ціль ракет відповідає станція WESCAM MX-10 RSTA, яка об'єднує телевізійну та тепловізійну камеру, а також систему лазерного підсвічування та лазерний далекомір. Зазначимо, що інша версія станції - MX-15 застосовується у Bayraktar TB2", – пояснюють конструкцію ракетного комплексу у Defense Express.

Базовий оптичний комплект включає тепловізійні камери, прилад інфрачервоного нічного бачення з системою покращення кольорів, оптичний зум, лазерний далекомір, ІЧ-маркер цілі, інерційний вимірювальний блок, систему внутрішньої стабілізації, систему проникнення серпанку та ін. 

"Система керування вогнем (СКВ) виконана на основі планшетного комп’ютера у захищеному виконанні. За допомогою пульта оператор може оглядати навколишній простір та шукати цілі, а потім виконувати пуски ракет. Технічні особливості СКВ та комплексу загалом дозволяють працювати в режимах "земля-повітря" та "земля-земля", – йдеться в матеріалі АрміяInform.

Джерелом живлення є 24-вольтовий автомобільний генератор змінного струму. Його потужності вистачає і для роботи самої автівки, і для забезпечення електрикою оптичної системи, і, врешті, для запуску ракет.

Переваги комплексів Vampire

До Vampire входить модуль датчиків спостереження та пускова установка на чотири невеликі ракети, яку можна встановити, наприклад, на звичайні пікапи, перетворивши навіть цивільні транспортні засоби на пересувні ракетні установки (втім найчастіше їх все-таки встановлюють на Humvee – "армійські хаммери").

Сама система модульна, а відтак має багато варіацій оснащення.

"Як система для захисту від розвідувальних безпілотників, Vampire на пікапі має ту унікальну перевагу, що його можна швидко доставити туди, де він потрібен. Наприклад, для захисту власної мобільної артилерії від ворожої розвідки", – пише АрміяInform. 

Також Vampire може керуватися однією людиною, яка є водночас водієм, тоді як для більшості інших систем потрібен підготовлений екіпаж із кількох осіб.
Експерти та журналісти натякають також на ще один спосіб застосування системи, про який не говорять виробники "вампірів". Комплекс відрізняється від аналогів лазерним наведенням, невеликими розмірами і штангою з датчиками, що висувається як телескопічна антена на радіоприймачі. Штанга дозволяє вести вогонь із будь-якого укриття, а завдяки лазерному наведенню можна вражати не лише повітряні цілі. Ці переваги дозволяють використовувати Vampire також для диверсійних операцій. 

ракетна система Vampire

Фото: l3harris.com


"Достатньо лише змонтувати установку на трейлері або на судні та закамуфлювати. Великий об’єкт не знищити п’ятьма кілограмами вибухівки, але стрілоподібні елементи, що вражають, здатні завдати значної шкоди ворогу та його об’єктам", – пише АрміяInform. "Мілітарний" звертав увагу, що ракети Hydra з системою APKWS розглядалися як морське озброєння для майбутніх українських катерів Mark VI. Відтак "вампірів" можна потенційно застосовувати також як засіб берегової оборони.

Якщо ж говорити про основну функцію Vampire – знищення ворожих безпілотників – то тут важливою перевагою є порівняно невисока ціна ракет для "вампірів". Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що знищення "шахедів" системою Vampire змінює економічний баланс на користь України.

"Фактично, ця ракета має вартість менш як 40 тисяч доларів, це втричі дешевше за "шахед". Тобто йдеться про один із найбільш ефективних засобів знищення "шахедів" по складовій, ефективності, вартості тощо. Коли ми збивали "шахеди" ракетами, це було не зовсім раціонально. З використанням цих систем абсолютно змінюється економічний баланс на нашу користь", - зазначив Згурець в етері телеканалу Еспресо.

Що таке ракети APKWS

Для ураження цілей Vampire використовує 70-мм керовані ракети APKWS або інші ракети з лазерним наведенням. Однак основою комплексу є все ж керована 70-мм ракета APKWS, виробництва компанії BAE Systems, оснащена дистанційним детонатором для перехоплення повітряних цілей. 

У Vampire ракети APKWS розміщені по чотири штуки у касеті. Кількість запасних палет залежить лише від розмірів кузова транспортного засобу, куди їх завантажать.

Абревіатура APKWS розшифровується як Advanced Precision Kill Weapon System – Удосконалена система високоточної зброї. Це система лазерного наведення, яку встановлюють на некеровані авіаційні ракети Hydra 70, перетворюючи їх на високоточні боєприпаси.

APKWS

Фото: nv.ua


"За оцінкою розробників ракета продемонструвала універсальність і можливість знищувати широкий спектр цілей: броньовану техніку, обладнання та живу силу. На випробуваннях цілі були вражені на значній відстані. При тому ракета пробила масивну бронепластину", – писав про ці ракети портал "Мілітарний".

Менеджери компанії-виробника наголошували, що APKWS забезпечують недорогу, легку, просту в розгортанні здатність завдавати ударів по броньованих і неброньованих цілях. 

Бойова частина ракети складається з трьох частин: фугасної, кумулятивної та уламкової. Вибух БЧ можливий на визначеній дистанції від цілі завдяки розробленому компанією L3Harris Technologies безконтактному підривачу. Завдяки лазерному цілевказівнику не потрібно захоплення самої цілі перед запуском ракети. Сигнал від чотирьох оптичних приймачів лазерного випромінювання передається до системи самонаведення ракети. Цілі підсвічують лазерними далекомірами-цілевказівниками з землі. Кругове можливе відхилення ракети від цілі менше, ніж пів метра.

Спочатку ці ракети в модифікації Hydra-70 використовувалися на гелікоптерах та літаках. У першому випадку дальність ураження сягала 5 км, а в другому – близько 11 км. Про дальність ведення вогню з автомобільної платформи офіційної інформації немає. Військовий експерт Сергій Згурець в етері Еспресо розповідав про знищення "вампірами" цілей на дистанції до 8 км і гарантовану дальність знищення у межах 5 км.

Технічні характеристики ракет APKWS

  • Довжина – 1,87 м,
  • Діаметр – 70 мм,
  • Розмах крила – 0,24 м,
  • Вага – 15 кг,
  • Швидкість – 1000 м/с,
  • Дальність – 1,1 – 5 км при пуску з гелікоптера, 2-11 км з літака,
  • Наведення – напівактивне лазерне,
  • Боєголовка – Hydra 70.

Vampire в Україні

США пообіцяли Україні передати систему боротьби з безпілотниками VAMPIRE ще на її День незалежності, 24 серпня 2022 року, в рамках великого пакета допомоги на 3 млрд доларів. Через кілька місяців речник міноборони США Пет Райдер заявив, що Vampire передадуть Україні в середині 2023 року – через 9 місяців після підписання контракту на постачання. Контракт від Пентагону на постачання для України 14 ракетних установок на базі пікапів американська компанія L3Harris Technologies отримала в січні 2023 року. Компанія L3Harris пообіцяла поставити перші чотири системи до середини, а решту десять – до кінця року. 

Перші ЗРК Vampire з'явились в Україні без жодних офіційних повідомлень. Станом на кінець літа ЗСУ вже використовували "вампіри" для боротьби з ворожими БпЛА, про це писав Bloomberg. У грудні 2023-го Еспресо повідомляв про завершення поставок 14-ох Vampire в Україну.

11 лютого 2024 року Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео бойової роботи ППО. На ньому можна помітити, як українські зенітники спочатку беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи оптико-електронну станцію, а потім в російський дрон влучає реактивний снаряд, "Шахед" зривається в піке і падає.

OSINT-аналітики припустили, що це перша поява в публічному доступі кадрів бойової роботи ракетних установок Vampire. Оглядачі Defense Express вважають таке припущення логічним, зважаючи на характеристики "вампірів". Вони також вважають, що збиття рашистського "Шахеда" з політною масою аж 240 кг є суттєвим досягненням і називають Vampire високотехнологічним та водночас відносно дешевим засобом протидії ворожим БпЛА-камікадзе.

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