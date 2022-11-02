США передадуть Україні системи VAMPIRE для боротьби з БПЛА у 2023 році
Речник міноборони США Пет Райдер заявив, що Штати планують передати Україні системи VAMPIRE для боротьби з безпілотниками
Про це повідомляє Defense News.
"Протиповітряна оборона залишається пріоритетом. Ми збираємося зосереджуватися на цьому та працювати якомога швидше", - наголосив Пет Райдер.
Він додав, що Пентагон поки не уклав контракт на постачання систем для боротьби з БПЛА. Утім очікується, що його буде укладено впродовж кількох місяців, після чого в середині 2023 року відбудеться постачання систем VAMPIRE.
Компанія-виробник систем VAMPIRE зазначає, що розраховує доставити зброю протягом дев’яти місяців після підписання контракту, як того вимагає Пентагон.
- 2 листопада стало відомо, що Іспанія передала Україні новий військовий пакет допомоги.
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