Знищення цілей на відстані до 8 км: Згурець розповів про протидронову ракетну систему VAMPIRE від США
Україна готується отримати нові системи VAMPIRE від США, які мають сучасну систему наведення та можуть знищувати цілі на відстані до 8 км
Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.
"Посилання протиповітряної оборони складається із багатьох напрямків співпраці з нашими партнерами. Один із них це VAMPIRE, який передбачає знищення цілей противника на відстані до 5-8 км використовуючи систему наведення за допомогою керування в різних системах, зокрема з лазерним підсвічуванням що використовує ця система. Вони є новою розробкою, яка адаптована на такі мобільні платформи, які використовуються нашими різними підрозділами й можуть використовуватися насамперед для на боротьби з "шахедами", - підкреслив він.
За словами експерта, Україна вже отримувала ці комплекси раніше з ракетами іншої модифікації.
"Проєкт здійснювався в форматі нової розробки на американських підприємствах. Я думаю, що попри значення цього напрямку найменше має те, що українська й американська сторони зараз реалізуються низку інших проєктів у галузі протиповітряної оборони. Коли була передана вся необхідна документація на українські підприємства - це відбулося вчора в форматі підписання цих домовленостей, будуть адаптувати американські ракети на комплекси, зокрема "Бук", які фактично зараз мають обмежений запас ракет", - пояснив Згурець.
- У січні цього року американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Пентагону на $40 млн на постачання для України 14 ракетних установок на базі пікапів.
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