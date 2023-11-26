Що таке Humvee – технічні характеристики армійських "хаммерів", як американські військові авто використовують у ЗСУ

Еспресо розповідає про американські військові машини "Хамві" – технічні характеристики, різновиди та використання в російсько-українській війні.

Коротко про те, що ви прочитаєте:

що таке Humvee і як їх створювали;

тактико-технічні характеристики;

"Хамві" в Україні;

скільки Humvee в Україні зараз;

"джихадомобіль" та інші варіації.

Що таке Humvee і як їх створювали

Назва HMMWV походить від the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (з анг. – високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб). Це повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General, прийнятий на озброєння армією США у 1980-х. На базі Humvee створено понад 20 різних модифікацій: легка вантажівка, автомобіль медичної допомоги, ЗРК, ПТРК, інженерні та броньовані машини тощо. Серед них виділяються мобільні радіолокаційні системи Humvee M707 РЛС Knight, а також Humvee M998 із зенітним ракетним комплексом Avenger. Існують модифікації з протитанковими комплексами чи вбудованими системами лазерного розмінування.

"Хамві" розробляли як заміну джипам, які американські військові широко використовували, наприклад під час війни у В'єтнамі. Новий військовий автомобіль мав бути надійним на бездоріжжі, нести велике корисне навантаження та оберігати від непрямого вогню. Порівняно із джипом, "Хамві" був більшим і набагато ширшим, підіймався на підйоми у 60° і спускався зі схилів на 40°. Повітрозабірник дозволяв долати водні перешкоди глибиною до 1,5 м, а електроніка була гідроізольованою.

Через те, що його передні колеса виступають за межі кузова, у "Хамві" фактично відсутній передній звис. Тобто можна впертися переднім колесом і виїхати на стінку висотою 50 см. Крім того, оглядачі наголошують, що всі трубопроводи тут заховані під площину, тому Humvee може просто повзти на животі, не побоюючись пошкоджень.

Прототипи HMMWV наїздили сотні тисяч кілометрів випробувань, у тому числі в пустелі та в арктичних умовах (у морозну холодну погоду заводиться через тумблер). Всього перед війною в Перській затоці 1991 року було виготовлено 72 тис. автомобілів, ще 100 тис. – у 1995 році.

До слова, участь Humvee у війні проти Іраку в Перській затоці, яку дуже широко висвітлювали медіа, зробила автомобіль надзвичайно популярним. Зважаючи на небувалий попит, випустили цивільну модифікацію HMMWV під брендом Hummer. Права на неї згодом продали General Motors. "Хаммери" зараз представлені трьома моделями (Н1, Н2 та Н3). Перша цивільна модифікація Hummer H1 візуально зберегла багато спільного з військовим прототипом. Авто має дуже специфічний і впізнаваний вигляд.

Фото: Getty Images

Тактико-технічні характеристики

Колісна формула – 4х4;

Двигун – дизельний, V8 GM 6.2L (потужністю 160 к.с.) або V8 GM 6.5L (до 195 к.с.);

Максимальна швидкість – 113 км/год (70 миль/год);

Довжина – 460 см;

Ширина – 210 см;

Висота – 180 см;

Кліренс – 41 см;

Колісна база – 330 см;

Колія – 183 см;

Маса – 2,68 т;

Повна маса – 4,67 т;

Вантажність – 2 т.

"Хамві" в Україні

Фото: Getty Images

Перші автомобілі HMMWV від США (в модифікації М1097А2) Україна отримала ще у 2001 році. Тодішній міністр оборони Олександр Кузьмук переконував, що один із "хаммерів" "розщепили на атоми" на харківському заводі імені Малишева, створивши машину "Дозор", нібито кращу за американську. Автомобілі HMMWV надійшли на озброєння 95-ї окремої аеромобільної бригади, Національної академії сухопутних військ та інших військових частин.

Частина машин використовувалась українським контингентом KFOR (Kosovo Force). Машини для KFOR були модернізовані на Львівському бронетанковому заводі – їх обладнали броньованим модулем, вагою в 1200 кг. Споряджена маса автомобіля досягла 3800 кг. Був встановлений 12,7 мм кулемет НСВТ "Утьос" з круговим сектором обстрілу. Екіпаж складав 5 осіб, а корисне навантаження – до 370 кг.

11 березня 2015 року, США схвалили рішення надати Україні допомогу нелетальною зброєю. Йшлося, зокрема, і про 230 військових автомобілів HMMWV (200 в стандартній комплектації та 30 важких броньованих).

Окрім самих автомобілів, США передали в підрозділи ЗСУ каткові мінні трали Spark. HMMWV М1151 зі Spark призначений для пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях, супроводження колон військової техніки в умовах застосування противником мін, саморобних вибухових пристроїв та фугасів.

Загалом офіційно підтверджено передачу Україні 337 "Хамві" до початку повномасштабного вторгнення росіян.

Скільки Humvee в Україні зараз

У 2022-23 роках "Хамві" часто входять в пакети допомог Україні – як від США, що передають HMMWV сотнями, так і від менших країн, аж до Люксембурга. За словами директора воєнного департаменту благодійного фонду "Повернись живим" Андрія Римарука, станом на весну 2023 року у ЗСУ було понад 2000 "Хамві".

Наприкінці 2022 року ЗСУ саме від БФ "Повернись живим" отримали мобільні майстерні для ремонту HMMWV на шасі MAN. Вартість одного комплексу становить 320 тис. євро.

Одна така майстерня з екіпажем у 9 воїнів-ремонтників за два місяці роботи зуміла полагодити 287 HMMWV.

"Більшість автівок були непідйомними. Іноді з двох машин ми ліпили одну, з трьох – дві. Навіть ті машини, що підривались на протитанкових мінах через два тижні, вже повертались у стрій", – розповідав Римарук.

Якщо американські техніки не звикли заощаджувати та змінюють все й одразу, то українські фахівці дуже практично та скрупульозно ставляться до обмежених ресурсів, ремонтують зламані вузли й застосовують кожну відновлену деталь.

"Джихадомобіль" та інші варіації

Попри те, що з часу створення "Хамві" минуло 40 років, розробники постійно вдосконалюють автомобілі та створюють нові модифікації. Так Defense Express розповідав про самохідну артилерійську установку 2-CT Hawkeye. На базу автомобіля Humvee установили гаубицю М20 калібром 105 мм. Щоб уразити ціль та покинути позицію такій гаубиці вистачить лише три хвилини. Вона отримала неофіційну назву "джихадомобіль". Метою таких експериментів є підвищення мобільності американської артилерії.

У 2022 році AM General модифікувала Humvee для запусків дронів "Switchblade". Варіант Humvee Sabre Blade здатен нести 10 важких баражуючих боєприпасів Switchblade 600 та 14 менших Switchblade 300 у задній частині машини. Крім того, машина оснащена пусковою установкою для дронів і туреллю із системою протидії дронам (електрооптичні та інфрачервоні камери, радар і 40-мм автоматичний гранатомет для БпЛА).

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Збройні сили України використовують "Хамві" для медичної допомоги чи розмінування. Цікавим застосуванням Defense Express називав інтеграцію з пусковими установками для запуску високоточних 70-мм ракет APKWS. Кількість ракет у пусковій – чотири одиниці. Мінімальна дальність, декларована розробником, становить 1,1 км, а максимальна – 8 км (при застосуванні високоточних ракет – 6 км). Вага порожньої пускової – 27,2 кг. Мобільний засіб можна блискавично підготувати до пуску, а відносно дешева ракета першим же пострілом уражає цілі поза зоною прямої видимості. Жодні окопи чи траншеї ворогу не допоможуть, бо високоточний боєприпас влітає точно у них.

Фото: www.ukrmilitary.com

Окрім офіційних модифікацій Humvee в Україні використовують чимало власних розробок на базі американських військових машин. У жовтні 2023 року бійці ЗСУ продемонстрували спарену установку під "Стугна-П" на HMMWV. Фото, оприлюднені Генштабом, свідчать, що для управління стрільбою з обох пускових використовується один пульт. Наразі невідомо, чи це польова імпровізація, чи нова серійна розробка.

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Ще одне українська новинка – реактивна установка залпового вогню, встановлена на HMMWV вінницькими волонтерами. На одному з підприємств за рік уже створили 40 компактних РСЗВ на базі пікапів. У жовтні вперше базою для такої системи став суто армійський автомобіль – "Хамві".

Якщо раніше майстри мобільні РСЗВ оснащували трьома чи шістьма напрямними, то на Humvee вперше встановили дев’ять 122-міліметрових напрямних. Управління здійснюється за допомогою виносного пульта з кабелем завдовжки 20 м.

"Хамві" – із американської допомоги для ЗСУ. Грошей із військових грошей не беруть, кошти на виготовлення волонтери збирають через соціальні мережі.