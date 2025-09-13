Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
Огляд

Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони

Роман Яворський
13 вересня, 2025 субота
12:00
оборона та безпека антидронові патрони

Боротьба із безпілотниками стала одним з основних викликів російсько-української війни, як і в тилу, що піддається постійним обстрілам, так, тим паче і на фронті. Один із нових засобів боротьби із БпЛА стали спеціальні патрони для знищення дронів, якими можна стріляти зі стандартної автоматичної зброї

Зміст

Що таке антидронові патрони

Нова розробка була ініційована оборонним кластером Brave1. Виробники повідомили про кодифікацію антидронових набоїв за стандартами НАТО наприкінці червня 2025 року, зазначаючи, що нова розробка "в рази підвищує шанси військових уразити рухому ціль". Також Brave1 розповсюдив відео, на якому українські солдати успішно знищують малий дрон за допомогою нового типу патронів.

Нові боєприпаси створені у популярному калібрі 5,56 мм, який широко використовується в автоматичній зброї, зокрема підходять для натовської стрілецької зброї, зокрема CZ Bren і M4.

антидронові патрони

CZ Bren, фото: defence-ua

Читайте також: Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, хоч на перший погляд, це звичайні набої, та їхньою особливістю стане вдосконалена бойова частина.

"Завдяки використанню спеціальної бойової частини вони допомагають значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або мавік до того, як він встигне атакувати", – написав міністр.

Як працюють снаряди проти дронів

Технічні характеристики набоїв виробники не оприлюднюють, однак портал "Мілітарний" не виключає, що новий виріб матиме одразу декілька версій під поширені у війську автоматні калібри.

"За своїм описом та візуально він нагадує багатокульовий патрон – при пострілі його куля фрагментуються у повітрі на декілька частин. Таким чином щільність вогню, а відповідно і шанс на влучання, зростатиме у два-три рази", – йдеться в матеріалі.

Іншими словами, патрон після пострілу патрон розпадається на кілька елементів, що летять із високої швидкістю, утворюючи ефект, що нагадує дробовий залп

Інструктор фонду "Повернись живим" Руслан Шпакович каже, що нові кулі не замінюють системи радіоелектронної боротьби, але можуть стати додатковим індивідуальним засобом захисту, особливо у випадках, коли немає можливості знайти укриття чи вчасно знищити дрон іншим способом. Вони будуть корисними не лише піхоті, але й екіпажам БПЛА, евакуаційним групам та підрозділам, які регулярно потрапляють під загрозу атак FPV.

"Куля має сегментарну конструкцію: ведуча частина виготовлена зі свинцю, а основні уражаючі елементи – латунні кульки діаметром 5 мм. Саме використання латуні забезпечує стабільність траєкторії, адже свинцеві елементи деформувалися б під час виходу зі ствола", – пояснює Шпакович, зазначаючи, що при стрільбі на дистанції 30–70 метрів боєприпаси формують своєрідну "хмару уламків", суттєво збільшуючи ймовірність ураження швидкісного дрона.

антидронові патрони

фото: Brave1

Чи застосовували антидронові патрони раніше

Російські промислові виробники вже презентували схожі розробки, розповідає Defense Express, до того ж не тільки в "автоматному" 5,45×39, а також у калібрах 7,62×54R, 12/70 та 12/72.

"Один із виробників навіть заявляв, що на відстані у 100 метрів виходило розсіювання елементів ураження хмарою у 25 см. Зазначимо, що такі напрацювання скоріше за все так і залишаються лише розробками, або, що більше ймовірно, постачаються у недостатній кількості, тому солдати окупантів виготовляють їх на фронті самостійно", – йдеться в матеріалі.

Такі "самопальні" патрони, наголошує видання, часто не тільки вирізняються низькою ефективністю, а й можуть зламати зброю користувача. Причина – низька якість виробів, для виробництва яких застосовують підручні матеріали та 3D-принтери.

"До прикладу, ентузіастами неодноразово заміняли звичайну автоматну кулю на на металевий дріб, скріплений термоусадковою трубкою. Російські ентузіасти також демонстрували надруковані пластикові контейнери з дробом для патронів калібру 7,62 мм. Однак такі вироби у різних випадках мають сумнівну ефективність навіть проти легких пластикових БпЛА, не дають стабільного результату або спричиняють виведення зброї з ладу", – пише "Мілітарний".

антидронові патрони

фото: Brave1

Значення антидронових снарядів

Американське видання Forbes присвятило статтю українським антидроновим патронам. Автор вважає, що нові снаряди можуть значно вплинути на перебіг бойових дій.

"Ці боєприпаси, як очікується, зіграють ключову роль у стримуванні нового російського наступу", – пише Forbes.

На передовій нові патрони даватимуть солдатам швидкий і ефективний інструмент для боротьби з дронами, йдеться в статті.

"При нейтралізації БпЛА російським військам доведеться знову покладатися на артилерію або йти на лобові атаки укріплених позицій. Але артилерійські удари менш точні, вимагають більших ресурсів і розкривають місце розташування батарей, які самі стають мішенню для українських дронів. А прямі штурми без підтримки безпілотників загрожують високими втратами з мінімальним результатом", – наголошують у матеріалі.

Перевага таких набоїв полягає ще й у тому, що військовим не потрібно носити окремі засоби для боротьби з дронами. Замість додаткового навантаження тепер можна просто замінити магазин, що займає ще й значно менше часу.

"І наша спільна мета – аби кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", – пишуть на сайті виробника.

Автори Defense Express, проаналізувавши відео випробувань антидронових набоїв, відзначають "непогані уражаючі елементи та наявність потенціалу".

"Подальша ефективність вже залежатиме від масового використання у військах та, що важливіше, своєчасного та достатнього постачання боєприпасів на фронт", – наголошують аналітики.

Теги:
Відео
Статті
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Пояснюємо
Читайте також:
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Автор Дмитро Марценишин
10 вересня, 2025 середа
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Київ
+18.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:51
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:41
OPINION
Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV