Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони

Що таке антидронові патрони

Нова розробка була ініційована оборонним кластером Brave1. Виробники повідомили про кодифікацію антидронових набоїв за стандартами НАТО наприкінці червня 2025 року, зазначаючи, що нова розробка "в рази підвищує шанси військових уразити рухому ціль". Також Brave1 розповсюдив відео, на якому українські солдати успішно знищують малий дрон за допомогою нового типу патронів.

Нові боєприпаси створені у популярному калібрі 5,56 мм, який широко використовується в автоматичній зброї, зокрема підходять для натовської стрілецької зброї, зокрема CZ Bren і M4.

CZ Bren, фото: defence-ua

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, хоч на перший погляд, це звичайні набої, та їхньою особливістю стане вдосконалена бойова частина.

"Завдяки використанню спеціальної бойової частини вони допомагають значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або мавік до того, як він встигне атакувати", – написав міністр.

Як працюють снаряди проти дронів

Технічні характеристики набоїв виробники не оприлюднюють, однак портал "Мілітарний" не виключає, що новий виріб матиме одразу декілька версій під поширені у війську автоматні калібри.

"За своїм описом та візуально він нагадує багатокульовий патрон – при пострілі його куля фрагментуються у повітрі на декілька частин. Таким чином щільність вогню, а відповідно і шанс на влучання, зростатиме у два-три рази", – йдеться в матеріалі.

Іншими словами, патрон після пострілу патрон розпадається на кілька елементів, що летять із високої швидкістю, утворюючи ефект, що нагадує дробовий залп

Інструктор фонду "Повернись живим" Руслан Шпакович каже, що нові кулі не замінюють системи радіоелектронної боротьби, але можуть стати додатковим індивідуальним засобом захисту, особливо у випадках, коли немає можливості знайти укриття чи вчасно знищити дрон іншим способом. Вони будуть корисними не лише піхоті, але й екіпажам БПЛА, евакуаційним групам та підрозділам, які регулярно потрапляють під загрозу атак FPV.

"Куля має сегментарну конструкцію: ведуча частина виготовлена зі свинцю, а основні уражаючі елементи – латунні кульки діаметром 5 мм. Саме використання латуні забезпечує стабільність траєкторії, адже свинцеві елементи деформувалися б під час виходу зі ствола", – пояснює Шпакович, зазначаючи, що при стрільбі на дистанції 30–70 метрів боєприпаси формують своєрідну "хмару уламків", суттєво збільшуючи ймовірність ураження швидкісного дрона.

фото: Brave1

Чи застосовували антидронові патрони раніше

Російські промислові виробники вже презентували схожі розробки, розповідає Defense Express, до того ж не тільки в "автоматному" 5,45×39, а також у калібрах 7,62×54R, 12/70 та 12/72.

"Один із виробників навіть заявляв, що на відстані у 100 метрів виходило розсіювання елементів ураження хмарою у 25 см. Зазначимо, що такі напрацювання скоріше за все так і залишаються лише розробками, або, що більше ймовірно, постачаються у недостатній кількості, тому солдати окупантів виготовляють їх на фронті самостійно", – йдеться в матеріалі.

Такі "самопальні" патрони, наголошує видання, часто не тільки вирізняються низькою ефективністю, а й можуть зламати зброю користувача. Причина – низька якість виробів, для виробництва яких застосовують підручні матеріали та 3D-принтери.

"До прикладу, ентузіастами неодноразово заміняли звичайну автоматну кулю на на металевий дріб, скріплений термоусадковою трубкою. Російські ентузіасти також демонстрували надруковані пластикові контейнери з дробом для патронів калібру 7,62 мм. Однак такі вироби у різних випадках мають сумнівну ефективність навіть проти легких пластикових БпЛА, не дають стабільного результату або спричиняють виведення зброї з ладу", – пише "Мілітарний".

фото: Brave1

Значення антидронових снарядів

Американське видання Forbes присвятило статтю українським антидроновим патронам. Автор вважає, що нові снаряди можуть значно вплинути на перебіг бойових дій.

"Ці боєприпаси, як очікується, зіграють ключову роль у стримуванні нового російського наступу", – пише Forbes.

На передовій нові патрони даватимуть солдатам швидкий і ефективний інструмент для боротьби з дронами, йдеться в статті.

"При нейтралізації БпЛА російським військам доведеться знову покладатися на артилерію або йти на лобові атаки укріплених позицій. Але артилерійські удари менш точні, вимагають більших ресурсів і розкривають місце розташування батарей, які самі стають мішенню для українських дронів. А прямі штурми без підтримки безпілотників загрожують високими втратами з мінімальним результатом", – наголошують у матеріалі.

Перевага таких набоїв полягає ще й у тому, що військовим не потрібно носити окремі засоби для боротьби з дронами. Замість додаткового навантаження тепер можна просто замінити магазин, що займає ще й значно менше часу.

"І наша спільна мета – аби кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", – пишуть на сайті виробника.

Автори Defense Express, проаналізувавши відео випробувань антидронових набоїв, відзначають "непогані уражаючі елементи та наявність потенціалу".

"Подальша ефективність вже залежатиме від масового використання у військах та, що важливіше, своєчасного та достатнього постачання боєприпасів на фронт", – наголошують аналітики.