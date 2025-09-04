"Всі були з боді-камерами та вели відеофіксацію": Шмигаль під час поїздки на Запоріжжя зустрів працівників ТЦК та СП
У четвер, 4 вересня, під час поїздки у Запорізьку область міністр оборони Денис Шмигаль відвідав оборонно-промислові підприємства та поспілкувався з працівниками ТЦК і СП
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Денис Шмигаль поінформував, що зустрів групу працівників ТЦК та СП, що працювали спільно з Нацполіцією, під час поїздки на Запоріжжя.
Він зазначив, що всі співробітники носили боді-камери та вели відеофіксацію заходів. За його словами, таке нововведення покликане посилити захист прав обох сторін.
Читайте також: Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
Міністр повідомив, що розпитав працівників стосовно викликів та особливостей роботи в умовах прямої загрози від російського ворога. Він наголосив, що всі співробітники ТЦК та СП - ветерани, які безпосередньо брали участь у бойових діях, і більшість із них отримали поранення.
"Відвідали в Запорізькій області промислові підприємства, задіяні у виконанні оборонного замовлення. Обговорили подальше контрактування, дублювання виробничих потужностей та будівництво підземних промислових майданчиків для захисту людей, виробництва та виготовленої продукції", - додав Шмигаль.
- 28 серпня Денис Шмигаль повідомив, що протягом трьох років оборонний потенціал України збільшився у 35 разів. Наразі працюють близько 900 підприємств та понад 1000 інноваційних команд
