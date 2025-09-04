"Всі були з боді-камерами та вели відеофіксацію": Шмигаль під час поїздки на Запоріжжя зустрів працівників ТЦК та СП

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Денис Шмигаль поінформував, що зустрів групу працівників ТЦК та СП, що працювали спільно з Нацполіцією, під час поїздки на Запоріжжя.

Він зазначив, що всі співробітники носили боді-камери та вели відеофіксацію заходів. За його словами, таке нововведення покликане посилити захист прав обох сторін.

Міністр повідомив, що розпитав працівників стосовно викликів та особливостей роботи в умовах прямої загрози від російського ворога. Він наголосив, що всі співробітники ТЦК та СП - ветерани, які безпосередньо брали участь у бойових діях, і більшість із них отримали поранення.

"Відвідали в Запорізькій області промислові підприємства, задіяні у виконанні оборонного замовлення. Обговорили подальше контрактування, дублювання виробничих потужностей та будівництво підземних промислових майданчиків для захисту людей, виробництва та виготовленої продукції", - додав Шмигаль.