Заява Шмигаля про балістику може свідчити про достатні накопичення ракет, - Defense Express
Останні заяви щодо української балістичної ракети можуть свідчити про накопичення достатньої кількості подібних засобів
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
Він прокоментував заяву міністра оборони Дениса Шмигаля про наближення до виготовлення балістики.
"Певні ознаки того, що з'являється балістична зброя в Україні були раніше - протягом останніх пів року. Були певні ознаки застосування - завдання ударів, які відрізнялися від звиклих, за допомогою дронів", - сказав експерт.
Рябих додав, що цілком можливо, що це були випробування саме балістичних ракет, які в першу чергу в період випробування мають застосовуватися по противнику в бойових умовах.
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"Скоріше за все, зараз мова може йти вже не стільки про розробку, якщо вже є заява такого плану від високопосадовця. В першу чергу, слід говорити про накопичення достатньої кількості подібних засобів. Тому що, звісно, що коли мова йде там про експериментальне застосування одного-двох десятків ракет, то це не буде мати вирішального якогось значення. Інший випадок, коли застосовується якийсь засіб, який вперше застосовується і противник ще не готовий, то потрібно певне маскування, коли можна використати ситуацію, допоки противник не виявив слабкі сторони зброї та не був би готовий до таких ударів", - зазначив експерт.
Він висловив сподівання, що останні заяви є свідченням накопичення балістичних ракет, які вже створені.
"І зараз лише стоїть питання про масштабування їх виробництва і накопичення достатньої кількості для ефективного їх застосування", - підсумував Рябих.
- Президент України Володимир Зеленський 27 серпня 2024 року заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.
- На початку травня Зеленський заявив, що завданням української ракетної програми є максимальне прискорення створення балістичних ракет.
- 30 липня міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що Україна зараз дуже близька до виготовлення власних балістичних ракет.
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