Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники розкрадали гроші на будівництві доріг
Слідчі ДБР викрили податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу, які розкрадали мільярди бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, чиновники міськради, які були замовниками робіт, не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Зігдно зі звітом Державної аудиторської служби України, збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд грн.
Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Чиновникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
- Нагадаємо, 30 вересня Служба безпеки України викрила керівників двох компаній-підрядників розкрадання 3 млн грн на капітальному ремонті доріг у Херсонській та Черкаській областях.
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