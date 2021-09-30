СБУ викрила розкрадання 3 млн грн на будівництві доріг у Херсонській та Черкаській областях
Служба безпеки України викрила керівників двох компаній-підрядників розкрадання 3 млн грн на капітальному ремонті доріг у Херсонській та Черкаській областях
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ викрила у Херсонській та Черкаській областях схеми привласнення державних грошей, які були виділені на реконструкцію доріг місцевого значення. Злочинна діяльність завдала державі збитків у розмірі 3 млн грн.
Правоохоронці встановили, що керівники двох компаній налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, передбачених на капітальний ремонт місцевих доріг. Підрядники уклали з представниками декількох органів місцевого самоврядування договори на реконструкцію доріг у регіонах.
Однак, за даними слідства, комерсанти виконали відповідні роботи не в повному обсяз з порушенням державних будівельних норм, а одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації.
У пресслужбі зазначили, що керівникам структур наразі повідомлено про підозру.
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