СБУ викрила розкрадання 3 млн грн на будівництві доріг у Херсонській та Черкаській областях

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила у Херсонській та Черкаській областях схеми привласнення державних грошей, які були виділені на реконструкцію доріг місцевого значення. Злочинна діяльність завдала державі збитків у розмірі 3 млн грн.



Правоохоронці встановили, що керівники двох компаній налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, передбачених на капітальний ремонт місцевих доріг. Підрядники уклали з представниками декількох органів місцевого самоврядування договори на реконструкцію доріг у регіонах.



Однак, за даними слідства, комерсанти виконали відповідні роботи не в повному обсяз з порушенням державних будівельних норм, а одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації.



У пресслужбі зазначили, що керівникам структур наразі повідомлено про підозру.

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