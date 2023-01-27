Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні передчасно робити обовʼязкову евакуацію цивільного населення з міста Херсон. Я хочу зауважити, що саме таких рішень від нас тільки й чекає ворог. Для них принципово показати, що українська влада не може нормально забезпечувати життєдіяльність в громадах на звільнених територіях. Це їхня реакція на те, що вони зазнали поразки в Херсоні", - пояснив Соболевський

Заступник голови Херсонської облради також розповів, що росіяни продовжують заходи з примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях

"Росіяни продовжують тиск та переслідування наших людей на тимчасово окупованих територіях. Зараз знову росіяни посилюють заходи з примусової паспортизації людей. На тимчасово окупованих територіях росіяни повністю знищили українську фінансову структуру виплат та вилучили з обігу гривню", - додав він.

Упродовж доби 25 січня загарбники 36 разів гатили по Херсонщині, ворог використав артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню й танки, також завдав ракетний удар

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb