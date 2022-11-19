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Обрати в НОК представників ОПЗЖ – це скотська неповага до тих, хто на фронті, - Петро Порошенко

19 листопада, 2022 субота
20:42
Спорт Петро Порошенко

Петро Порошенко у Галіфаксі заявив журналістам, що скандал навколо виборів у Національний олімпійський комітет обурливий і демонструє неповагу до тих, хто зараз воює на фронті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Я думаю, що Україна нарешті почала напрацьовувати певний імунітет проти таких скотських, неповажних до людей, які зараз воюють, кроків окремих інституцій. У мене є питання до членів делегацій, які обирали: скажіть, це народ вам сказав саме таких негідників вибирати? Чи це корупція? Що це було?", – сказав Порошенко. 

П'ятий президент України також відзначив Андрія Шевченка, який одразу ж покинув склад Національного олімпійського комітету.

"Я хочу привітати вчинок Андрія Шевченка, він повів себе дуже гідно, дуже достойно. У мене є друге питання до Верховної Ради: слухайте, а може нам повчитися? Може, ви поясните своїм виборцям, яким це чином у нас депутат ОПЗЖ очолює комітет свободи слова? Це п’ята колона РФ, яка забрала в нас стільки крові, вони були провокаторами. Я хочу нагадати, що ще 9 місяців тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна. Що в Україні немає російських військ. Що війну розпочали українці й особисто Порошенко. А вони в той час їздили до Москви, і намагаються тепер ловити свою рибку в мутній воді. Давайте повчимося гідному вчинку наших героїв, викинемо з парламенту цих горе-провокаторів, які пробралися в НОК. Думаю, це дуже просто", – зауважив Петро Порошенко. 

Як відомо, п‘ятий президент України Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі є вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.

У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.

  • 17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.
  • Після цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету.
  • 18 листопада стало відомо, що Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК.

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війна з Росією
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