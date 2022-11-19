Обрати в НОК представників ОПЗЖ – це скотська неповага до тих, хто на фронті, - Петро Порошенко

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Я думаю, що Україна нарешті почала напрацьовувати певний імунітет проти таких скотських, неповажних до людей, які зараз воюють, кроків окремих інституцій. У мене є питання до членів делегацій, які обирали: скажіть, це народ вам сказав саме таких негідників вибирати? Чи це корупція? Що це було?", – сказав Порошенко.

П'ятий президент України також відзначив Андрія Шевченка, який одразу ж покинув склад Національного олімпійського комітету.

"Я хочу привітати вчинок Андрія Шевченка, він повів себе дуже гідно, дуже достойно. У мене є друге питання до Верховної Ради: слухайте, а може нам повчитися? Може, ви поясните своїм виборцям, яким це чином у нас депутат ОПЗЖ очолює комітет свободи слова? Це п’ята колона РФ, яка забрала в нас стільки крові, вони були провокаторами. Я хочу нагадати, що ще 9 місяців тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна. Що в Україні немає російських військ. Що війну розпочали українці й особисто Порошенко. А вони в той час їздили до Москви, і намагаються тепер ловити свою рибку в мутній воді. Давайте повчимося гідному вчинку наших героїв, викинемо з парламенту цих горе-провокаторів, які пробралися в НОК. Думаю, це дуже просто", – зауважив Петро Порошенко.

Як відомо, п‘ятий президент України Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі є вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.

У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.

17 листопада стало відомо, що новим президентом НОК України став Вадим Гутцайт. Також до складу НОК увійшли Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.

Після цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету.

18 листопада стало відомо, що Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК.

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