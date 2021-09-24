ОБСЄ нарахувала майже 900 порушень "тиші" на Донбасі за добу
Спостерігачі ОБСЄ повідомили про 889 порушень режиму припинення вогню у Луганській та Донецькій області
Про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ від 23 вересня.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 745 порушень режиму припинення вогню, зокрема 160 вибухів (4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі та 155 вибухів невизначеного походження).
Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню виявлено на сході і південному заході від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на півночі від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), у районах на півночі і південному заході від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південному сході від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька).
Спостерігачі повідомляють про порушення в районі Софіївки, які були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення ТКГ від 3 березня 2016 року про заборону навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки.
Також протягом попереднього звітного періоду місія зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню (деякі з яких були також зафіксовані в районі Софіївки).
У Луганській області ОБСЄ нарахувала 144 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів. З них 7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження.
Більшість порушень сталися в районі Іллірія і н.п. Круглик, непідконтрольному уряду.
В районі Іллірія були чутні численні черги зі стрілецької зброї й великокаліберних кулеметів, а також вибухи.
У н.п. Круглик спостерігачі чули численні черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, вибухи й вихідний вогонь з танків невизначеного типу, вибух невизначеного походження.
"Порушення на обох напрямках, за оцінкою, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки", - повідомили в ОБСЄ.
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