ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт ОБСЄ.



У заяві представників ОБСЄ зазначено, що вони намагалася знайти способи для продовження мандата СММ, але позиція РФ не залишає іншого варіанту, як закрити Місію в Україні.



"Це нелегке рішення прийняти. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція РФ не залишала нам іншого вибору, окрім як вжити заходів для закриття Місії. Місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припинення вогню та роботі над послабленням наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ (Спеціальної моніторингової місії) заслуговує на нашу вдячність", - сказав чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.