ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні
Голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ вживає негайних заходів для закриття моніторингової місії в Україні
Про це повідомляє офіційний сайт ОБСЄ.
У заяві представників ОБСЄ зазначено, що вони намагалася знайти способи для продовження мандата СММ, але позиція РФ не залишає іншого варіанту, як закрити Місію в Україні.
"Це нелегке рішення прийняти. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція РФ не залишала нам іншого вибору, окрім як вжити заходів для закриття Місії. Місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припинення вогню та роботі над послабленням наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ (Спеціальної моніторингової місії) заслуговує на нашу вдячність", - сказав чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.
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