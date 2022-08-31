Про це повідомляють правоохоронці, які брали участь у обшуках.

"НАБУ та САП спільно із Департаментом контррозвідки СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні НАБУ.

У СБУ інформують, що під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

речовини, схожі на наркотичні засоби, які скеровані на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Колишній агент НАБУ Євген Шевченко повідомляє про можливі масштаби імовірних зловживань:

"Посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі АТБ і Сільпо. Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:

22 морські контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових. Суми, про які йдеться – мільйони доларів США".

Також він назвав прізвища та посади осіб, причетних до імовірних розкрадань: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв (депутатська фракція "Слуга народу").

Нагадаємо, вчора депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук повідомив, що у Запоріжжі пройшли обшуки в міськраді та ОВА.

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