"Йдеться про розкрадання гумдопомоги на мільйони доларів": агент НАБУ розповів подробиці обшуків у Запорізькій міськраді й ОВА
Слідство проводиться за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення
Про це повідомляють правоохоронці, які брали участь у обшуках.
"НАБУ та САП спільно із Департаментом контррозвідки СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні НАБУ.
У СБУ інформують, що під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:
- речовини, схожі на наркотичні засоби, які скеровані на експертизу;
- незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
- велику кількість готівки.
Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.
Колишній агент НАБУ Євген Шевченко повідомляє про можливі масштаби імовірних зловживань:
"Посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі АТБ і Сільпо. Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:
- 22 морські контейнери;
- 389 залізничних вагонів;
- 220 вантажних автомобілів.
Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових. Суми, про які йдеться – мільйони доларів США".
Також він назвав прізвища та посади осіб, причетних до імовірних розкрадань: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв (депутатська фракція "Слуга народу").
- Нагадаємо, вчора депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук повідомив, що у Запоріжжі пройшли обшуки в міськраді та ОВА.
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