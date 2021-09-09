Обставини смерті Кернеса вимагають втручання правоохоронців, – експерт

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи пост харківського юриста Дениса Ярославського про нові обставини смерті Кернеса.



За словами Цибулька, дослідження Ярославського "по суті розкриває абсолютну шахрайську тему з легітимізацією минулорічних виборів у Харкові".



"Як відомо, Кернес був приведений до присяги не те що у нефункціональному стані, але й перебуваючи за межами країни. Чи можна було вчинити такий шулерський акт без прикриття з боку МВС і Генпрокуратури? Навряд чи!" – написав експерт.



Також він додав, що ніхто "навіть не пробував аналізувати події в "Шаріте" і рух берлінських активів Кернеса після його відходу у кращі світи. Але ж приведення до присяги міського голови у нефункціональному стані - це не дрібне шахрайство, це узурпація влади, тому версія Ярославського цілком природня, версія про насильницьку смерть – як мінімум, вимагає уваги правоохоронних органів".



"Бо викладені факти – дуже промовисті. А тут ще й смерть як необхідний елемент узурпації. Ставки були високі – на кону стояла можливість взяти під контроль друге за розмірами місто країни. Харків же сам по собі щось таке як Словенія, наприклад. Республіка Харків виставила свою ціну у боротьбі за владу! І ця ціна виявилася вищою за людське життя", - підсумував Цибулько.



В результаті минулорічних місцевих виборів у Харкові міським головою став Геннадій Кернес, який у той час перебував у непритомному стані в лікарні Шаріте в Берліні. На підставі рекомендаційного листа, підписаного електронним підписом Кернеса, Ігоря Терехова обрали секретарем міської ради. Частина депутатів поставила питання про правдивість такого листа, враховуючи недієздатний стан Кернеса, але поліція загальмувала розслідування. Як секретар міськради, Терехов став виконувачем обов’язків мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса в середині грудня 2020 року.

