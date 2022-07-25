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Головна війна з Росією Обстріл Чугуєва: росіяни знищили будинок культури, де ховалися цивільні, рятувальники шукають людей під завалами

Обстріл Чугуєва: росіяни знищили будинок культури, де ховалися цивільні, рятувальники шукають людей під завалами

25 липня, 2022 понедiлок
11:22
війна з Росією

Вночі на 25 липня російські війська обстріляли місто Чугуїв, що на Харківщині, знищено місцевий будинок культури

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наслідки нічних обстрілів міста Чугуїв. Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати. Крім того пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях", - написав Олег Синєгубов.

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300.

Частину із запущеного з території РФ – збили наші Збройні Сили України.

  • Нагадаємо, депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко повідомив, що з Бєлгородської області окупанти запустили понад 15 ракет по місту Чугуїв

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Харківщина
Чугуїв
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