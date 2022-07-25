Обстріл Чугуєва: росіяни знищили будинок культури, де ховалися цивільні, рятувальники шукають людей під завалами

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наслідки нічних обстрілів міста Чугуїв. Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати. Крім того пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях", - написав Олег Синєгубов.

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300.

Частину із запущеного з території РФ – збили наші Збройні Сили України.

Нагадаємо, депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко повідомив , що з Бєлгородської області окупанти запустили понад 15 ракет по місту Чугуїв

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