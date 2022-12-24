Обстріл Харківщини: окупанти влучили у приватне домоволодіння, загинув чоловік
Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району
Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Стало відомо, що окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли.
"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували та надають всю необхідну допомогу", - йдеться у дописі.
- У суботу, 24 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона, унаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, а ще 58 - зазнали поранень.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе