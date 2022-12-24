Про це повідомив у telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Стало відомо, що окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у с. Подоли.

"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку шпиталізували та надають всю необхідну допомогу", - йдеться у дописі.

У суботу, 24 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона, унаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, а ще 58 - зазнали поранень.

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