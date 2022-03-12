Обстрілами окупантів знищено готель "Україна" - одну з візитівок міста Чернігів

Про це вночі 12 березня повідомив на своїй сторінці Facebook науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило.



"Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років", - заявив Шумило.

Зокрема він закликає не замовчувати та поширювати інформацію про злочини російських окупантів проти українського народу.



"Усі ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими фашистами і особисто недофюрером Путіним", - пише Шумило.