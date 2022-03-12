Обстрілами окупантів знищено готель "Україна" - одну з візитівок міста Чернігів
У центрі блокадного Чернігова російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста
Про це вночі 12 березня повідомив на своїй сторінці Facebook науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило.
"Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років", - заявив Шумило.
Зокрема він закликає не замовчувати та поширювати інформацію про злочини російських окупантів проти українського народу.
"Усі ці злочини мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими фашистами і особисто недофюрером Путіним", - пише Шумило.
- Нагадаємо, щос таном на 12 березня місто Чернігів залишається без електрики, води, газу та тепла.
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