Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін, коментуючи обстріли Бєлгорода 30 грудня 2023 року, заявив, що окупанти наростять удари по Україні
Про це він сказав 1 січня на зустрічі з пораненими окупантами у госпіталі в Підмосков'ї, передає "Медуза".
Нагадаємо, 30 грудня РФ заявила, що внаслідок обстрілів центру Бєлгорода нібито загинули 24 людини й дістали поранення понад 100. В українській розвідці зазначили, що ЗСУ били по воєнних об'єктах, а пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі у Бєлгороді були спричинені непрофесійними діями російської протиповітряної оборони, а також навмисними та спланованими провокаціями.
"Те, що сталось у Бєлгороді – це, безумовно, терористичний акт. Тому що під прикриттям двох ракет вони вдарили із систем залпового вогню, РСЗВ. Що таке РСЗВ, ви, як люди військові, знаєте", — заявив Путін у розмові з одним із військових.
Він наголосив, що РФ у відповідь завдаватиме ударів по Україні.
"Так і робитимемо. Ви звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаємо, і завтра робитимемо", — сказав російський диктатор.
"Вони (українці, – ред.) хочуть нас залякати та породити невпевненість усередині країни. Ми нарощуватимемо удари", - додав Путін.
- Українські сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих "шахедів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 39
- EUR Купівля 42.02Продаж 43.16
- Актуальне
- Важливе