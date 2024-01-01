Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні

Про це він сказав 1 січня на зустрічі з пораненими окупантами у госпіталі в Підмосков'ї, передає "Медуза".

Нагадаємо, 30 грудня РФ заявила, що внаслідок обстрілів центру Бєлгорода нібито загинули 24 людини й дістали поранення понад 100. В українській розвідці зазначили, що ЗСУ били по воєнних об'єктах, а пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі у Бєлгороді були спричинені непрофесійними діями російської протиповітряної оборони, а також навмисними та спланованими провокаціями.

"Те, що сталось у Бєлгороді – це, безумовно, терористичний акт. Тому що під прикриттям двох ракет вони вдарили із систем залпового вогню, РСЗВ. Що таке РСЗВ, ви, як люди військові, знаєте", — заявив Путін у розмові з одним із військових.

Він наголосив, що РФ у відповідь завдаватиме ударів по Україні.

"Так і робитимемо. Ви звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаємо, і завтра робитимемо", — сказав російський диктатор.

"Вони (українці, – ред.) хочуть нас залякати та породити невпевненість усередині країни. Ми нарощуватимемо удари", - додав Путін.