Про обстріли поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Голова ОВА звітував про атаки на Донеччину, що тривали упродовж ночі та ранком 31 грудня 2022 року.

Донецький напрямок

За даними Павла Кириленка, поодинокі обстріли тривали в Мар'їнці та на околицях Очеретинської громади. Повідомляється про двох поранених у Дальньому Курахівської громади — у селі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Горлівський напрямок

По Костянтинівці росіяни завдали ракетний удар: уражено транспортне підприємство та приватний будинок. Зазначається, що люди не постраждали. Також зафіксовано обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.

Лисичанський напрямок

Голова ОВА зазначив, що окупанти здійснили три ракетних удари по Лиману: знищено 2 будинки, уражено будівлю підприємства. Попередньо, в місті є поранена людина.Також під вогонь потрапило Переїзне, що в Званівській громаді, мешканці неушкоджені.

На напрямку є одна загибла людина, ще одного мешканця було поранено в Діброві Лиманської громади.

Ранком у Національній поліції повідомили, що росіяни цілеспрямовано скерували ракету С-300 по Лиманському відділу поліції Донецької області. Також є дані про потерпілого поліцейського з травмами середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написали в Нацполіції.

Нагадаємо, упродовж доби 30 грудня від російської агресії загинули троє мешканців Донецької області, ще троє цивільних отримали поранення.

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