Російська армія за добу вбила трьох мешканців Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними Павла Кириленка, 30 грудня від дій російських військових загинули троє цивільних мешканців Донеччини: двоє в Бахмуті та одна людина в Діброві.

Також голова ОВА поінформував про трьох поранених: у Діброві, Дальнєму та Великій Василівці.

Усього з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 1285 людей, ще 2802 - поранені.

Зазначається, що через воєнний стан неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, від російських атак 30 грудня на Херсонщині двоє людей отримали поранення, окупанти здійснили 60 обстрілів області.

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