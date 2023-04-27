Обстріли Харківщини: пошкоджено будинки, підприємство та пожежно-рятувальну частину
Минулого дня РФ атакувала Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області: уражено будинки, крамницю, олійне підприємство та пожежно-рятувальну частину
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Упродовж доби 26 квітня ворог надалі обстрілював цивільну інфраструктуру Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
"У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У с. Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки", - зазначили в адміністрації.
Повідомляється, що минулося без постраждалих.
- Нагадаємо, Російські окупанти в ніч на 27 квітня здійснили ракетну атаку "калібрами" з Чорного моря по Миколаєву, пошкоджені будинки, є жертви та десятки постраждалих.
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