Обстріли Харківщини: пошкоджено будинки, підприємство та пожежно-рятувальну частину

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж доби 26 квітня ворог надалі обстрілював цивільну інфраструктуру Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

"У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У с. Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки", - зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що минулося без постраждалих.