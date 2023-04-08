Обстріли Харківщини: пошкоджено будинки й підприємство, є загиблий
Упродовж 7 квітня окупанти гатили по прикордонних районах Харківщини: під обстрілами опинилися щонайменше 8 населених пунктів. Уражено будинки й підприємство, є загиблий
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
7 квітня російська армія надалі обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема під атакою опинилися Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші міста й села.
"Внаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, в п'ятницю, 7 квітня, троє жителів Харківської області постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.
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