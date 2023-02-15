Обстріли Сумщини: в регіоні за день зафіксовано 34 прильоти

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни обстріляли 3 територіальних громади Сумщини: Білопільську, Юнаківську та Середино-Будську.

Юнаківська громада: з 10:20 відбувся мінометний обстріл – 4 прильоти. Також було скинуто з дронів було 2 вибухових пристрої, ймовірно ВОГ.

Білопільська громада: з території РФ був обстріл з АГС − 28 прильотів та 6 черг з автоматичної зброї. По території Середино-Будської громади росіяни вдарили з мінометів − 2 прильоти.

Загалом зафіксовано близько 34 прильотів. В усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.