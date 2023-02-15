Обстріли Сумщини: в регіоні за день зафіксовано 34 прильоти
За день, 14 лютого, внаслідок російських обстрілів на території Сумської області зафіксовано 34 прильоти
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни обстріляли 3 територіальних громади Сумщини: Білопільську, Юнаківську та Середино-Будську.
Юнаківська громада: з 10:20 відбувся мінометний обстріл – 4 прильоти. Також було скинуто з дронів було 2 вибухових пристрої, ймовірно ВОГ.
Білопільська громада: з території РФ був обстріл з АГС − 28 прильотів та 6 черг з автоматичної зброї. По території Середино-Будської громади росіяни вдарили з мінометів − 2 прильоти.
Загалом зафіксовано близько 34 прильотів. В усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.
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