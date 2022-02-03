Обстрілював позиції ЗСУ на Луганщині: СБУ викрила учасника "ЛДНР", який втік з ОРДЛО через знущання ватажків

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Затриманий проходив бойову підготовку під керівництвом російських військових інструкторів на полігоні поблизу тимчасово окупованого Лутугиного.



За інформацією слідства, зловмисником виявився мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань "ЛДНР". Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.



Після курсу вогневої підготовки він став гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у війні проти України в районі Станиці Луганської.



Потім чоловік утік з "ЛДНР" через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та вимагали в них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.



Зараз йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.



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