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Обсяг брухту від знищеної російської техніки становить 250 тис. тонн, - УАВтормет

7 лютого, 2023 вiвторок
04:09
Економіка техніка окупантів

Загальний обсяг російської техніки, знищеної в Україні за час повномасштабного вторгнення, оцінюється приблизно у 250 тисяч тонн

Про це повідомив президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей, передає Мінпром.

"Всі ті знищені 3 тис. танків – це приблизно 120 тис. тонн металобрухту. А загальний обсяг знищеної російської техніки, яка ще іржавіє на українських полях, ми оцінюємо приблизно у 250 тис. тонн. Так, рано чи пізно вся ця знищена російська техніка опиниться на українських меткомбінатах, але якогось суттєвого впливу на ринок металобрухту за обсягами вона не буде мати", - розповів Бублей.

Він також нагадав, що за законом, уся знищена російська техніка вважається власністю держави. Тож без відповідних дозвільних документів від Міністерства оборони жоден металургійний комбінат її не прийме.

До того ж за словами очільника УАВтормету, для виробництва військової техніки використовуються різні марки сталі, а також кольорових металів, що ускладнює перероблення таких відходів.

Щодо загальних обсягів заготівлі брухту цього року, за прогнозами асоціації, він сягне близько 900-950 тис. тонн.

"Якщо ми прогнозуємо виплавку сталі на рівні 6 млн тонн, то заготівля становитиме близько 900-950 тис. тонн. Традиційно основний наш споживач – все ж таки внутрішній ринок. Призупинили закупівлю Інтерпайп чи Каметсталь – і всі сидять, чекають, коли можна буде туди щось продавати. Тому такий прогноз збору брухту – він реалістичний", - підсумував Бублей.

війна з Росією
втрати окупантів
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