Обсяг гривні в готівковому обігу на початок вересня зріс до 594 млрд грн, - Шевченко
Обсяг гривні в готівковому обігу за дев'ять місяців 2021 року зріс до 594 млрд грн
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Банкноти в обігу складають 590 млрд грн загальною кількістю 2,9 млрд штук, монети - 4 млрд грн, 13,8 млрд штук", - цитує агентство слова голови правління Національного банку України Кирила Шевченка.
В агентстві зазначили, що, згідно з даними регулятора, на кінець липня готівка поза банками складала 548,6 млрд грн, у касі банків - 45,97 млрд грн, тоді як на початок року відповідно 516,09 млрд грн і 42,4 млрд грн, а сумарний обсяг за вісім місяців зріс на 6,5%.
У 2020 році обсяг готівки в обігу зріс на третину (на 133,4 млрд грн) - до 558,5 млрд грн.
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