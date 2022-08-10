Обсяг і час нового пакету військової допомоги свідчить про збільшення довіри Білого дому до України, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Це 18-й пакет військової допомоги, обсяги та час надходження якого свідчать про збільшення довіри Білого дому до України. Це дуже гарний сигнал підтримки України від США не тільки вірою, а чітким вирахуванням нашої перемоги", - зауважив дипломат.



Валерій Чалий підкреслив, що новий пакет військової допомоги має величезний обсяг, враховуючи, що він містить значну кількість боєприпасів, і це дуже важливо для даного етапу нашої військової кампанії, тому що партнери дослухалися до наших потреб у боєприпасах.



"Це ще важливо і тому, що за період в один-два місяці дуже багато визначиться, і щодо тривалості гарячої фази війни, і щодо того, що може нам вдатися найближчим часом. Я думаю, що поруч з виділенням фінансової допомоги, новий військовий пакет є величезним жестом підтримки з боку США", - підсумував Чалий.

7 серпня, президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України

9 серпня Остап Яриш, журналіст та ведучий "Голосу Америки", повідомив, що це один з найбільших військових пакетів, який адміністрація США виділила з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україн

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