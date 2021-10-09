Обвал 5-поверхівки у Батумі: названо причину, є врятовані

Міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування, передає Еспресо.TV.



Попередня причина обвалу - грубе порушення правил проведення ремонтно-будівельних робіт в одному з приватних помешкань на першому поверсі.



"Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі житлового будинку на вулиці 26 травня в Батумі З.Б. найняв для ремонту квартири Х.С. і Г.С. За наполяганням господаря квартири в ній були проведені будівельні та ремонтні роботи з грубим порушенням правил безпеки, що 8 жовтня цього року призвело до обвалення одного з під'їздів багатоквартирного будинку", - повідомляє суспільне мовленян Грузії.



Станом на ранок 9 жовтня 2021 року з-під завалів вдалося врятувати двох осіб.



Пошуково-рятувальні роботи, а також слідчі і процесуальні дії тривають в інтенсивному режимі, - наголосили в МВС Грузії.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb