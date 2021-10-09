Обвал 5-поверхівки у Батумі: названо причину, є врятовані
В розташованому на Чорноморському узбережжі Грузії курортному місті Батумі стався обвал частини під'їзду 5-поверхового житлового будинку на вулиці 26 травня
Міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування, передає Еспресо.TV.
Попередня причина обвалу - грубе порушення правил проведення ремонтно-будівельних робіт в одному з приватних помешкань на першому поверсі.
"Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі житлового будинку на вулиці 26 травня в Батумі З.Б. найняв для ремонту квартири Х.С. і Г.С. За наполяганням господаря квартири в ній були проведені будівельні та ремонтні роботи з грубим порушенням правил безпеки, що 8 жовтня цього року призвело до обвалення одного з під'їздів багатоквартирного будинку", - повідомляє суспільне мовленян Грузії.
Станом на ранок 9 жовтня 2021 року з-під завалів вдалося врятувати двох осіб.
Пошуково-рятувальні роботи, а також слідчі і процесуальні дії тривають в інтенсивному режимі, - наголосили в МВС Грузії.
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