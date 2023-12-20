Очевидно, що Путін проводитиме мобілізацію наступного року, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що Україні потрібно готуватися щодо додаткової мобілізації
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Все більше стає очевидним, що Путін буде проводити мобілізацію в наступному році. Але ми не росіяни, ми не можемо взяти 100 тис. людей і просто кинути їх на фронт для того, щоб закрити якісь прогалини, як це роблять вони. Тому нам потрібно готуватися й пам'ятати, що в країні війна, і ми зобов'язані захищатися", - наголосив Тимочко.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що в Україні є необхідність додаткової мобілізації.
"Важливо розуміти, що мобілізація потрібна не разово, а в довгостроковій перспективі. Наразі в Україні створюються нові військові підрозділи. Союзники нам дають техніку, але ніяк не людей. Людей ще потрібно забезпечити належним чином навчальними центрами, екіпіровкою. І на це потрібен час, щоб потім не розв'язувати проблеми в пожежному режимі", - пояснив Тимочко.
- Президент Володимир Зеленський поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею, що на війну з РФ почнуть мобілізувати жінок.
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