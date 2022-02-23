Очі у Путіна неадекватні, від нього все можна очікувати, - футбольний тренер Маркевич
Відомий український тренер Мирон Маркевич висловився стосовно агресії РФ і визнання незалежності "Л/ДНР"
Про це повідомляє "Трибуна".
"Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, чим Донецьк і Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього все можна очікувати. Очі у нього неадекватні. Його вже стільки раз обізвали в Україні, що йому вистачить надовго. Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, то потрібно буде оборонятися. Війна є війна, нікуди від того не дінешся.Наша армія, наші хлопці так просто не здадуться. Як і весь народ. Путіну тут легко не буде. Можливо, в нього поміняється щось в голові. Але, дивлячись на нього, не бачу цього", - сказав Мирон Маркевич.
Мирон Маркевич є колишнім головним тренером "Металіста", "Дніпра", "Карпат" та збірної України. Разом з дніпрянами він виходив у фінал Ліги Європи.
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