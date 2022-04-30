"Очікуємо рішення щодо нафтових обмежень": Зеленський про нові санкції проти Росії

Відеозвернення президента опублікували на його сторінці у facebook.



За його словами, обмеження для Росії мають також включати можливі шляхи обходу санкцій.



"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути і блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції", - сказав Зеленський.



Президент також сказав, що втрати окупантів змусили керівництво зменшити кількість військової техніки під час параду у Москві.



"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - додав президент.



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