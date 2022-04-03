Очікується загострення з боку російських окупантів, в області є повністю відрізані від світла й газу села, - боєць ТрО про ситуацію на Харківщині
Депутат Харківської обласної ради, боєць 228 тербату Анатолій Козловський розповів, що на Харківщині очікується загострення з боку російський окупантів, а також є повністю відрізані від світла й газу села
Український захисник поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"На Харківщині очікується загострення з боку російських окупантів. Ми бачимо, що ворог проводить певні оборонні дії - окопується. Але ми бачимо і передислокацію, чекаємо, що ворог вийде сюди для удару. Щодо обстрілів районної лікарні в Балаклії, складно сказати, адже це окупована росіянами територія. Це був обстріл з боку російських військ - зараз вони намагаються сказати, що це українська сторона обстріляла лікарню. Є постраждалі, але точної інформації в нас немає", - зазначив Козловський.
Щодо стану комунікацій на Харківщині, політик повідомив, що в області є повністю відрізані від світла й газу села - перебиті газопроводи та лінії електропостачання. Але комунальники працюють і намагаються налагодити ситуації.
"Щодо мародерства. Так, приклади, звісно, зустрічаються, також хочу відзначити роботу національної поліції, яка, порівняно з першими днями повномасштабної війни, зараз повністю виконує свої функції - вночі проводиться патрулювання, мародерство впало до одиничних випадків", - зауважив Анатолій Козловський.
- Нагадаємо, у селі Оскіл через підрив одного із затворів дамби Оскільського водосховища підтопило кілька вулиць, також вода дійшла до міста Святогорськ Донецької області.
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