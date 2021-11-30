Очільник Бюро економічної безпеки: з кінця лютого-початку березня відомство запрацює повноцінно

Про це він повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



"Приблизно з середини грудня ми розпочинаємо конкурси на регіональних керівників, щоб запустити одночасно БЕБ по всій Україні. Паралельно з тим, протягом двох місяців відбуватиметься передача справ нашої підслідності від ДФС, Нацполіції, ДБР. Це все неможливо було розпочати до запуску органу", - сказав Мельник.



Він уточнив, які справи у пріоритеті на рогляд відомства.



"У першу чергу, митниця - як-от сплата податків при імпорті і так далі, акцизна тематика (і це не тільки "столики біля метро з цигарками", хоча це в тому числі). Далі - податки, зокрема, податок на додану вартість. Це не тільки про оптимізацію сплати податків, але й про легалізацію багатьох тіньових схем. Тут ми працюємо разом з податковою", - сказав він.



Як тільки податкова передає інформацію про ризикову компанію БЕБ, відомство відпрацьовує її на предмет кримінального злочину.



"Якщо у компанії немає майна, офісу, складів і такого іншого, то це потенційно фіктивна компанія і нею треба займатися одразу. Наприклад, у компанії є операція з придбання цигарок, але немає продажу (нібито товар на складі), ми розуміємо, що ці товари продані вже за готівку. Тоді треба оперативно знайти той склад, щоб компанія не могла підробити документи. Одразу ставимо завдання: відпрацювати такий-то склад. Термін - одна-дві доби", - розповів Мельник.



Очільник БЕБ уточнив, що бюро вже надали приміщення та передають оргтехніку з Державної фіскальної служби. За словами Мельника, Бюро розраховує отримати фінансування в розмірі 2,2 млрд грн в держбюджеті на 2022 рік.

Нагадаємо, 25 листопада розпочало роботу Бюро економічної безпеки - відомство, що відповідає за розслідування шахрайств.