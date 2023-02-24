Очільник Держприкордонслужби Дейнеко прогнозує закінчення війни восени

Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

На питання журналіста, коли Україна матиме контроль над тимчасово окупованим Луганськом, він відповів: "Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю".