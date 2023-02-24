Очільник Держприкордонслужби Дейнеко прогнозує закінчення війни восени
Україна переможе у війні з російськими окупантами восени поточного року. Ця перемога, зокрема, включатиме повернення контролю над Луганськом
Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
На питання журналіста, коли Україна матиме контроль над тимчасово окупованим Луганськом, він відповів: "Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю".
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує закінчення війни з Росією влітку поточного року.
- Президент РФ Путін наказав до березня окупувати Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.13Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе